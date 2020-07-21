台灣高雄市圖東南亞行動書車溫暖移工思鄉情 多語書籍定期出勤

高雄港都扶輪社蔡中富社長（左）代表捐贈東南亞行動書車，期盼也能與在臺的移工朋友分享書香。（照片來源：高雄市立圖書館） 高雄港都扶輪社蔡中富社長（左）代表捐贈東南亞行動書車，期盼也能與在臺的移工朋友分享書香。（照片來源：高雄市立圖書館）

高雄市圖行動書車2.0版車隊換新計畫，東南亞書車接續故事車上個（6）月中亮麗登場，由國際扶輪3510地區高雄港都扶輪社號召社友集資捐贈，車身彩繪以印尼、越南、菲律賓、泰國元素打造，書車滿載5國語言、2000本書籍定期出勤廠區及宿舍區，提供旅居高雄的東南亞移民工朋友借還書，希望藉由閱讀家鄉文字溫暖紓解思鄉情緒。

高雄市圖表示，東南亞書車當初是從音樂資訊行動車改裝而來，車齡已超過12年，偶而出勤時會發生鷗翼無法開啟的故障，此次新書車上路最開心的莫過於東南亞移民工朋友，車身彩繪元素充分表達出東南亞自然人文風情，以泰國、印尼、越南、菲律賓當地語言「你好嗎?」招呼語。

由於東南亞移工簽證大多為3年，因此書車每次出勤都會有新面孔，舊雨新知圍繞在書車前選書的熱絡，讓人非常感動。依照借書數據分析，菲律賓籍喜歡看小說及文學、印尼籍喜歡短文及食譜、越南籍喜歡流行時尚雜誌或期刊，而且都會打扮得很漂亮與朋友一起來借還書，有時候還會開書單建議館方買哪一類的書籍。

移工朋友也非常珍惜書籍、維護良好，甚至於書本歸還時都有一股香味，讓館員非常感動。每次東南亞書車出勤時，都會搭配2名翻譯員，協助說明辦證及借還書流程，嫁來高雄20多年的印尼媽媽徐菁瑩在移民署、社會局擔任翻譯多年，深刻了解外籍移工思鄉愁緒，她還主動建立書車群組拉了上百位外籍朋友一起來借書。

高雄市立圖書館潘政儀館長說明，東南亞行動書車每月固定出勤加工出口區、勞工公園、前鎮及大寮宿舍，都是以東南亞移民工生活及工作地點為主，高雄市立圖書館透過家鄉的文字來照顧這些身處異國的遊子，希望能透過閱讀達到「世界一家、友善友好」交流。（新聞轉載自新住民全球新聞網）