日本網紅女教師寺脇惠梨佳 情定臺灣開啟斜槓人生

寺脇惠梨佳和先生在臺北經營一家咖啡店，當作他們事業的起跑點（圖/ 新住民全球新聞網） 寺脇惠梨佳和先生在臺北經營一家咖啡店，當作他們事業的起跑點（圖/ 新住民全球新聞網）

來自日本兵庫縣的寺脇惠梨佳，在2006年跟朋友來臺旅行，被臺灣的人情味還有氛圍吸引，就此與臺灣結下緣份，後來還在導遊的建議下到師大學中文，甚至在臺灣結婚生子。

目前與香港籍先生住在基隆的寺脇小姐，在師大學過一年中文以後，隨即回到日本，卻因此發現自己比較適合臺灣的生活，她不喜歡日本那種太過制式的模式，好像大家都只能做同樣的事情，不允許太過表現自我。

一直很勇於展現自我的寺脇小姐，回憶過去曾讀過一本書的書名就是「去冒險吧！」受到這本書的鼓勵，她決定再度來到臺灣，並嘗試在這裡工作。

為了獲得工作簽證，她先選擇擔任日語老師作為在臺灣生活的起點。又因為教學關係，認識了傳播業的朋友，偶爾也受邀參加電視節目談論外國人在臺灣生活的趣聞。隨著在臺灣生活越久，工作的觸角也越來越廣。

寺脇小姐覺得，自己喜歡所謂的「斜槓」型工作模式，不固定在一種工作上面，只要有適合自己發揮的工作，就在工作上努力，而且不須一成不變。

如果在日本社會，沒有固定工作的人，很難被社會接受，總覺得只是個打工仔，應該找份穩定的工作比較好。這幾年日本終生聘用的職場文化崩解，使得轉職或是自由工作者的型態才逐漸被社會接受。

目前和先生在臺北經營一家咖啡店的寺脇小姐，她也強調，臺灣的長處在於應變的速度，特別是面對多變的時代，就顯現出效率。但日本人太過講究程序，一直在檢討怎麼做、如何做，使得一些決策會脫離社會的需求，才導致到現在疫情還不斷延燒。

對於未來的期望，她說，咖啡店是他們一家人的基地，從這個基地開始，只要他們能做的生意或是工作，都很樂意全力以赴，希望能在臺灣建立起屬於他們的幸福家園，一家人快樂生活。（新聞轉載自新住民全球新聞網）