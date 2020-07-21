台灣再增3例日本腦炎　新莊患者6月曾前往宜蘭旅遊

國內正值日本腦炎流行高峰，疾管署防疫醫師林詠青21 日指出，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊（圖） 為主要病媒蚊。 國內正值日本腦炎流行高峰，疾管署防疫醫師林詠青21 日指出，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊（圖） 為主要病媒蚊。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署今（21）日公布國內新增3例日本腦炎確定病例，患者分別來自桃園中壢、新北新莊和台中梧棲，其中新莊30多歲女性患者潛伏期間曾前往宜蘭旅遊，疾管署將進一步釐清感染源。

疾管署表示，3例日本腦炎患者為桃園市中壢區60多歲男性、新北市新莊區30多歲女性及台中市梧棲區50多歲男性，3人分別於6月28日、7月7日及7月8日發病，分別有發燒、頭暈、頭痛、意識改變等症狀，經就醫通報後確診，目前除台中市個案已出院外，其餘2人持續住院治療。

疾管署表示，桃園市及台中市個案近期無旅遊史，其中桃園市個案住周邊發現有鴿舍，台中市個案住家周邊發現有水稻田及鴿舍，研判2人於住家附近感染的可能性較大。

新北市個案平時活動地以住家附近為主，住家周邊發現有鴿舍，惟個案潛伏期間曾於6月27日及28日至宜蘭縣旅遊，待進一步調查該些地區是否有高風險環境，以釐清感染源。

疾管署監測資料顯示，國內今(2020)年迄今共16例確診病例，個案居住地分別為桃園市4例，新北市、台中市、彰化縣、高雄市及屏東縣各2例，嘉義縣及台南市各1例。



疾管署指出，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

目前最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。



疾管署提醒，國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，籲請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動。

若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑，以降低遭病媒蚊叮咬而感染的風險。