慕軒飯店新廚上任　GUSTOSO義大利餐廳全新菜單　新鮮‧分享‧體驗 創造一期一會的餐食饗宴

國泰飯店觀光事業旗下精品風格旅宿「慕軒飯店」，日前迎來新主廚Ben邱隆盛加入，結合自身歷練20年的廚藝背景，為慕軒飯店2樓的GUSTOSO義大利餐廳規劃一系列嶄新菜色，以台灣在地食材及玩趣創意轉化傳統義國料理，在2020年夏季推出全新菜單，每套價格從1,680元+10%起，將帶給饕客充滿五感驚喜的精彩饗宴。詳情及訂位請來電洽詢02-7726-9099

曾任職台北遠東香格里拉飯店、新竹喜來登等五星級飯店及新竹英迪格風格酒店的主廚Ben邱隆盛，理工學術背景的他，受到擅於烹飪的父親影響，自小熱愛做菜而一頭栽進廚房世界，做事風格上承襲科學實事求是精神，無數次實驗就是要將食材和香料比例調配到最精準的狀態，因此在料理概念中相當重視創造屬於自己『獨到混合風味』，堅持餐點內的所有『醬汁』及佐餐『奶油』皆由自己手工調配，並從而溯源到『食材』來源與挑選。「做菜從不是一條輕鬆的路」Ben主廚以對自己的高標準要求，在每一道餐盤投注一期一會的熱情衝勁。

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，大面積開窗緊鄰台北最美的敦南綠蔭景色，以義大利文”好吃”命名，然而Ben主廚認為餐廳提供美味餐點只是基本，GUSTOSO規劃要以四個核心概念─選用『新鮮』高品質食材烹調，邀約食客與親友共同『分享』美食，用餐期間享受餐廳與客人間的五感互動『體驗』，並由服務人員分享餐點相關背景『知識』，結合以上四點打造一連串完整用餐服務體驗。

GUSTOSO義大利餐廳自2020年7月20日起，全面更新晚間套餐菜單，提供「義式經典套餐1,680元+10%」、「Madison海陸雙饗套餐2,000元+10%」及「Chef Ben’s極致和牛饗宴2,200元+10%」等三款套餐選項，主廚蒐羅各色台灣本土食材，融合義菜料理技法，將帶領食客們嚐遍義大利由北到南的創意美味。

選用質地柔滑的法國布列塔尼進口奶油，混入切成碎丁的義式臘腸Salami及風乾番茄，與鮮豔的卡宴辣椒粉、百里香、迷迭香、海鹽與新鮮檸檬汁細細攪拌混勻，粉橘色澤的手工奶油帶著強烈香氣，不管搭配布里歐、香料麵包或法國長棍都是絕配，主廚絕對自信的一品！

沙拉─本地農場旬令時蔬襯北非小米干貝佐紅椒青豆醬汁 (Chef Ben’s極致和牛饗宴2,200元+10%)

近年來受到國內外飲食圈關注的北非小米庫斯庫斯(Couscous)，為挑選優質小麥所製成的麵食，富含高蛋白低GI值特別被健身人士推崇，搭配北海道肥美干貝，與主廚費時處理的紅椒、青豆醬汁，視覺上呈現紅綠對決的趣味巧思。

前菜─鯷魚海膽布拉塔乳酪襯義式玉米糕佐西西里青醬 (Chef Ben’s極致和牛饗宴2,200元+10%)

源自義大利北部的玉米糕是當地傳統家常菜，以新鮮玉米曬乾磨碎成玉米粉，加入水或高湯等調味後煮成稠狀放涼切塊。主廚以煎得焦香的玉米糕，底層舖上自製羅勒青醬，佐上地中海鯷魚、馬祖海膽與醇香濃郁的南義布拉塔乳酪，成功改良家庭料理成為飯店餐廳桌上的佳餚。

主食─義式蕎麥麵佐北港碎花生及辣味油醋汁 (Chef Ben’s極致和牛饗宴2,200元+10%)

義大利與蕎麥麵乍聽下東西方風格迥異，但重視食材挑選的主廚尋覓到以台灣在地的黃金蕎麥研磨原料，堅持古老手工日曬製程的鹿港蕎麥麵老店。獨特的蕎麥香氣配上特調的酸辣醬汁，反而在一整套義式套餐中帶出亮點，為下一道主菜中和味蕾。

主菜─澳洲和牛9+等級碳烤牛小排 (Chef Ben’s極致和牛饗宴2,200元+10%)

嚴選自然放牧的澳洲和牛9+等級，取用肉質結實、油脂豐富的牛小排部位，經直火對決奶油焦淋香煎，再進烤箱烘烤，上桌時外皮焦脆內裡軟嫩，咀嚼時會湧出豐富香甜肉汁，搭配橄欖油封蒜，是一道老饕會沉醉不已的美好滋味。

主菜─主廚特製季節時令鮮魚 (Chef Ben’s極致和牛饗宴2,200元+10%)

時令鮮魚將依照當日市場捕撈的魚貨與其魚種特性，在主廚的專業判斷下，決定以蒸、煮、烤等最佳料理方式烹調，搭配碳烤當季時蔬和馬鈴薯泥，期待呈現給客人最鮮甜的食材原味。

前菜─新鮮小透抽佐白松露小米 (Madison海陸雙饗套餐2,000元+10%)

主廚不吝成本使用珍貴的白松露調味，基底以奶油白醬與高湯的義大利米燉飯烹煮香氣四溢，佐上夏季盛產的澎湖透抽，風味濃郁卻同時帶有海鮮清爽層次。

麵品─皮耶蒙特黑松露筆管麵 (Madison海陸雙饗套餐2,000元+10%)

傳統手工製筆管麵不稀奇，主廚直接放大筆管麵尺寸，讓麵的外型宛如塞滿肉汁醬的兩根粗水管，增添視覺與口感玩趣。相較前菜使用白松露，本道料理調味改用黑松露提升醬汁香氣，將帶給饕客不一樣的味覺體驗。

主菜─蜜汁特調煙燻牛小排佐自製馬爾頓煙燻鹽 (Madison海陸雙饗套餐2,000元+10%)

本道主菜選用美國Prime等級牛小排，經舒肥後肉質軟嫩，上桌前蓋上透明罩以龍眼木現場煙燻，宛如一場增添風味的迷幻秀。醬汁部分，主廚則結合日式蜜汁醬做法，以鰻魚骨、柴魚高湯、蜂蜜等食材耗時熬煮成膏狀，與煙燻牛小排一同食用，絕對是令人為之一亮的美味。