台灣麥當勞攜手故宮推古風分享盒 吃炸雞加贈限定版桌遊

（台灣英文新聞/ 李文潔）趁著暑假到，全民瘋國旅，台灣麥當勞與故宮攜手，7月22日起至8月18日止，凡購買麥當勞分享盒，即可獲得採用清代將團圓和樂、國泰民安表現淋漓盡致的姚文瀚《歲朝歡慶圖》，打造的期間限定麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝。

民眾加購指定飲品，還可享飲料買一送一，再送故宮聯名桌遊「歡聚食鷄令」，內有6道益智挑戰與7種指定主題，一共可搭配出42道鬥智題組，全台限量23萬份，數量有限，送完為止。

台灣麥當勞表示，團聚餐可不是現代人的專利，早在清代姚文瀚《歲朝歡慶圖》就已深刻描繪歡聚的雅興，酒酣耳熱之際，古人助興更不忘玩「行酒令」炒熱氣氛，與當今的熱門桌遊相比不遑多讓！盛夏歡聚時機，台灣麥當勞再度聯名故宮精品，特別採用《歲朝歡慶圖》，打造麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝。

台灣麥當勞再度與故宮精品合作，採用故宮經典典藏清朝著名畫作打造麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝（圖/ 麥當勞提供）

除了與《歲朝歡慶圖》一起穿越時空，玩樂之際更要享受贏家「今晚吃鷄」的快感，「麥脆鷄腿分享盒」整盒都是腿的「嫩、脆、爽」絕對讓你欲罷不能，透過高溫鎖住熱騰多汁的美味，以及7種獨家調味，增添風味及香味，讓每一口都能齒頰留香，回味再三！同場加映的還有麥克鷄塊分享盒、酥嫩鷄翅分享盒、勁辣香鷄翅分享盒等美味選擇，讓您的暑假好吃又好玩！

台灣麥當勞再度與故宮精品合作，打造聯名桌遊「歡聚食鷄令」，7月22日起至8月18日止限期登場！（圖/ 台灣麥當勞）