【新冠肺炎】染疫者恐長期行走困難、記憶衰退？英國等案例現身說法

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）新冠肺炎疫情爆發至今，許多患者都已復原離院觀察，看似脫離險境的他們，卻逐漸發現其實距離真正的康復還有一大段路要走。國外多名案例顯示，患者除了有長期的呼吸系統損害之外，其他系統與器官都可能遭到破壞，像是肌肉無力、腦筋混沌、記憶衰退與慢性疲勞等等，甚至有嚴重的行走與爬梯困難，更有人形容其程度如同被卡車撞到一般難受，必須長時間投入復健。

根據CNN的報導，許多案例顯示新冠肺炎對於身體各器官的損傷不容小覷。為深入瞭解該疾病，英國衛生大臣漢考克(Matthew Hancock)於上個月發表「新冠肺炎的長期健康影響」 (major study into the long-term health effects, PHOSP-COVID)，藉由監測1萬名病患長達一年或更久的時間，來研究其身體的變化。

PHOSP-COVID的領導人表示，研究機構亟欲探究新冠肺炎患者出院後的健康情況，雖然最好的復原狀況是完全沒事，但事實上患者有很高的機率會經歷許多症狀，像是慢性疲勞、肌肉痠痛與頭痛、運動耐受性差和呼吸急促。

一名42歲的義大利潛水員Emiliano Pescarolo於確診後住院17天，出院已三個月，但他透露現在即便小步走路，都像在爬聖母峰一般艱難，且光是說話就會上氣不接下氣，現他已接受復健診所的照護，康復之路才開始有些進展。

曾染病的CNN記者奎斯特 (Richard Quest)也提到，自己兩個月前得到了新冠肺炎，現在的身體仍持續有新的損傷。康復機構領導人Dr. Piero Clavario則提出驚人的發現——從未進入加護病房，也沒有心肺問題的染病患者，大多都有肌肉無力相關後遺症，會變得極度虛弱，連爬樓梯都吃力。不過，這些狀況仍可藉由在康復中心裡持續運動而逐漸復原。

除了肌肉無力之外，醫療研究機構工作者Margaret O'Hara的案例顯示，在咳嗽、呼吸急促與疲勞症狀開始的八週後，她感到行走困難，更發現有了「腦霧」(brain fog) 的症狀，也就是腦筋混沌、無法清楚思考、注意力不集中、記憶減退與反應遲鈍等現象。

儘管如此，潛水員Pescarolo呼籲，與他同病相憐的病人，切勿失去希望。根據他自己的經驗，康復約需4到6個月，更不用說情況嚴重者，也許會花上更長時間，但不應就此放棄希望。