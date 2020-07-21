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你抽中了嗎？　身分證末碼０、３、４、５、７、８、９獲台灣「藝FUN券」

共有超過210萬人獲得價值600元的「藝FUN券」

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By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/21 12:30
（圖片取自文化部臉書）

（圖片取自文化部臉書）

（台灣英文新聞／藝文組　台北報導）由文化部推出限量200萬份的「藝FUN券」今（21）日中午由文化部長李永得及行政院政務委員唐鳳共同抽籤，最後抽出身分證或居留證末碼「０」、「７」、「３」、「８」、「９」、「４」，以及「5」的幸運民眾。

由於身分證或居留證末碼為上述七個號碼的登記民眾總計有210萬7,883名，李永得也當場表示，文化部將溢發，讓所有被抽中的民眾都能獲得「藝FUN券」。

李永得在抽獎前表示，他非常感動，活動在短短60小時內就累積超過300萬人註冊，不過他也感到一些矛盾，因為一定會有民眾沒有抽到限量的「藝FUN券」，引此他也拜託沒有抽到的民眾持續支持藝文產業。

唐鳳則表示，此次「藝FUN券」用先註冊申請後抽籤決定獲獎者的設計，是延續之前口罩預購2.0模式，讓民眾無需先搶先贏，而是能好好地喝杯茶，輕鬆地看抽籤活動。

為振興藝文產業發展，文化部在行政院發放「振興三倍券」外額外加碼新台幣12億元，推出每份600元的「藝FUN券」電子票券，民眾透過手機應用程式（app）註冊登記，再由李永得與唐鳳在今日中午12時，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選，抽獎實況同步於文化部官方臉書及Youtube頻道直播。

根據文化部，至昨（20）日晚間9時開放登記截止之際，已有超過300萬人完成登記，活動於18日開跑的七個小時內也有超過100萬人登記。

此次抽籤方式是以民眾的身分證或居留証的末碼為依據，當一個號碼被抽出時，一旁的電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數，抽獎程序會在中獎人數累計超過200萬人後停止。

文化部也提醒已完成註冊者，可開啟「藝FUN券」應用程式的通知或應用程式訊息中心，亦或查看手機簡訊、文化部官網「藝FUN券」專區等，獲得中獎資訊，文化部將於今日下午3時陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。

文化部提及，已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於應用程式領取「藝FUN券」，領取完成者自明（22）日中午12時起便可開始使用電子票券。
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