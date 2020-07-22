簡又新專欄 – 台灣大學發揮影響力走出自己的特色

台灣永續能源研究基金會13年來致力推動企業永續，舉辦台灣企業永續獎以競賽帶動台灣企業全面性關注企業社會責任與永續議題，也普遍得到業界的支持、肯定與認同。近三年也開始與大學合作共同推動大學永續發展，目前已經與國內26所大學簽署永續發展MOU，鼓勵大學應發揮自我核心能力，透過教學、研究、學術結合聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goals, SDGs），落實大學治理、環境保護及社會公益三面向發展，以擴大發揮社會影響力，冀望為臺灣及全球永續發展做出更積極的貢獻。

聯合國永續發展目標現已成為全世界高教最受關注之議題，在2016 年國際大學校長協會（International Association of University Presidents, IAUP）即號召全球大學，將SDGs和世界公民意識的理念融入教學、研究及學校中長程發展計劃。期望藉此建立跨校、跨國、跨領域、跨產業、跨世代的共同語言，實踐永續發展目標。

長期以來備受全球高教界矚目及重視的英國泰晤士報高等教育特刊（The Times Higher Education，THE），針對大學排名有兩大系統，一個是以教學和研究為評估重點的「世界大學排名」（World University Rankings），其評分指標係以教學、研究、論文引用情形、國際視野及創新與知識轉移等5大面向範疇；另一個系統則是於2019年首度公布「大學影響力排名」（University Impact Rankings），其評比指標依據聯合國「永續發展指標」17項目標（2019年只採11項）來衡量全球大學影響力，其中SDG17「全球夥伴關係」為必選指標，其他目標可依各大學自行評估選擇自認表現最突出的3項參與評比。基此，大學更可發展屬於自己著重的特色與領域，毋須刻意將 17 項目標都全部對應。

在國際永續趨勢下，我國教育部及大學也逐漸關注此議題，積極推動「大學社會責任實踐計畫」，也有相當多學校開始規劃出版大學永續發展報告書或社會責任報告書。為讓各校有成果交流及分享的機會，日前永續能源基金會舉辦「大學影響力躍升研習會」，邀請臺灣大學、輔仁大學、南華大學、雲林科大及弘光大學等學校一同來分享其經驗，為期兩場次的研習會共吸引75所大學，包括總務長、校務發展中心及大學教授等近200位(包含線上與會貴賓)大學院校代表與會，活動受歡迎程度超乎預期。

大學落實永續發展從盤點、調查與瞭解自身做起。撰寫永續發展報告書則是第一步，期許大學可透過每年編撰報告書時盤查內部業務，讓資訊有效整合，與利害關係人議合、鑑別出學校重大性議題、掌握風險管理，透明化回應與揭露，並呼應SDGs，成為具有影響力的永續大學。