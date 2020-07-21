台灣國健署：菸檳者不做口腔黏膜檢查 死亡風險增加3成5

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受武漢肺炎疫情影響，降低民眾口腔黏膜檢查意願，與2019年同期相比，今年口腔黏膜檢查受檢率下降約4成。國健署提醒，依研究結果顯示菸檳者不做口腔黏膜檢查，死亡風險增加3成5，且罹患晚期(3-4期)癌風險會增加2成6。隨著武漢肺炎疫情趨緩，提醒防疫新生活階段進行防疫也要防癌。

口腔癌為我國青壯年男性最常見的癌症之ㄧ，在男性癌症發生率和死亡率皆排名第4名。依據國健署2017年癌症登記資料及顯示，男性口腔癌發生個案人數有7,058人，每天有19位口腔癌新發生案，其中30至64歲中壯年發生人數高達7成；另依2019年死因統計當年有3, 425人死於口腔癌。

國健署提醒有效防護措施3式可遠離口腔癌威脅：

『拒絕檳榔、菸、酒』：阻斷口腔黏膜磨損或傷口不斷結疤又被磨損！ 『定期篩檢』：透過口腔黏膜檢查容易發現口腔癌前病變及早期癌症，若發現可及早處置，讓口腔不會癌前病變成癌症。 『即早治療』：定期追蹤、及時接受切片診斷與治療，可有效阻斷癌前病變轉變為癌症，或是早期發現早期癌症，並即時戒除菸檳酒，還可以減少日後再發生癌前病變與癌症的風險。

國健署提醒「口腔黏膜檢查是由醫師目視及觸診口腔黏膜，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆，檢查過程只要三分鐘!」，政府有補助30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，每2年1次口腔黏膜檢查，只需攜帶健保卡至健保特約之牙科、耳鼻喉科之醫療院所，就可接受檢查。

根據國健署資料顯示，經口腔黏膜檢查發現7成6為癌前病變及早期(第0-1期)癌症，只要及時接受治療，5年存活率可高達8成5！提醒有嚼食檳榔與吸菸行為的民眾要及早戒除菸檳等有害物質，也應養成定期至醫療院所做口腔黏膜檢查的習慣。

此外，若出現口腔黏膜潰瘍且傷口超過2週仍未癒合，或口腔內部或周圍出現腫脹、硬塊、白色脫屑斑塊，建議至牙科或耳鼻喉科就醫，必要時應接受切片檢查，以確定診斷、及早治療，才能真正有效降低口腔癌的發生率與死亡率。