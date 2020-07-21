越南新二代返鄉見證「東方小巴黎」 獲台灣移民署肯定

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯(右)頒發獎狀及禮券予柯鈺琴(左)以資鼓勵。（圖/ 移民署） 移民署臺北市服務站主任蘇慧雯(右)頒發獎狀及禮券予柯鈺琴(左)以資鼓勵。（圖/ 移民署）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署「109年新住民及其子女海外培力計畫」寒假梯次選拔，其中母親來自越南，臺灣新二代的柯鈺琴從小對於語言特別有天賦，除了越語外，目前就讀淡江大學日文系的她更是能說一口流利的日文，還會英、中、粵、臺共6種語言，深具多元文化及國際優勢。

她從語言出發展開返鄉之旅。讓她在36組77人中脫穎而出，獲得評審一致贊同，成為5組優選者之一，今（21）日由移民署臺北市服務站主任蘇慧雯頒發獎狀及5000元禮券給予鼓勵。

滿街浪漫的法式建築以及五花八門的咖啡廳，說到越南的胡志明市時，藉由這次返鄉的機會，讓柯鈺琴聯想到「東方小巴黎」。此外，在胡志明市的第五郡以及第十一郡，卻有著濃濃的華人色彩。不僅能發現許多傳統廟宇、華人傳統美食，街上更是能經常看見我們熟悉的中文。

這樣的景況讓她曾一度以為華人在越南是大族群之一，但其實華族屬於越南的少數民族（大約佔總人口的1%）。

柯鈺琴決定深入了解媽媽母語的脈絡—越南語並積極學習。而這不僅是為了便於跟越南的家人溝通，更是希望彼此內心意念能更加契合、距離更加貼近。

柯鈺琴(左1)拜訪越南華人會館及寺廟。（新聞轉載自新住民全球新聞網）

柯鈺琴透過這次的海外培力計畫回到越南，終於有機會了解越南先祖的遷徙故事。柯鈺琴的祖先來自廣西，現在落籍越南已經許久，成為了道道地地的越南人，有些親戚也會華語。柯鈺琴說，這就如臺灣新一代將閩南語、客家語視作自己文化、血脈的一部份，但也對臺灣這片土地仍擁有更深厚的情感。

移民署新住民及其子女海外培力計畫已培育許多擁有多元文化背景的新二代，並持續鼓勵新二代利用寒暑假回到父或母的母國，進行文化、語言的探索學習。

本次寒假海外培力計畫將於7月25日於內政部、移民署、新住民培力發展資訊網及本活動臉書粉絲專頁辦理線上成果發表，歡迎大家一同上線觀看這些回鄉的新住民及新二代，如何感受自己的故鄉，學到多元文化及經驗，將來貢獻臺灣。