簡又新專欄－從世界地球日與新冠肺炎疫情 看台灣的未來走向

1970年4月22日美國哈佛大學法學院學生Dennis Hayes策劃領導號召2,000萬人以環境保護為主題的草根運動,於全美百餘個城市展開,係全球首次的地球日(Earth Day)。不僅促成世界各國政府陸續跟進成立環保部會,並且通過空氣、水污染防治,保護瀕臨滅絕動物等新法規,為現代環保運動寫下最重要的里程碑。

2020年地球日的主題為「氣候行動 ( Climate Action )」,然而年初世界各地陸續爆發了 COVID-19疫情,造成各國政府紛紛採取封城、鎖國等管制措施減少感染的傳播,使得今年有關地球日的活動,大家只能透過網際網路來響應,效果遠不如實體的抗議活動和群眾集會,氣候變遷這個重要議題,很意外的在2020年被新冠肺炎疫情邊緣化。

環顧現今世界全人類所遭遇到的兩個最大問題,一是COVID-19疫情,另一個為氣候變遷,兩者都帶給人類極大的挑戰,前者屬急性病、後者屬慢性病。若未妥善應變,均將造成生態嚴重破壞、人類重大傷亡及全球經濟大衰退等世紀性永續發展危機。這波疫情雖然為環境帶來益處,空氣污染減少,但卻對社會與經濟面向帶來衝擊,失業率攀升、石油價格下跌。反而不利於再生能源的發展,也讓環境倡議更加困難,其帶來的影響並非人類所需的永續發展模式。

不同於世界地球日是由下而上的草根運動,疫情的控制須要由上而下的政策引導。目前全球疫情尚屬前期,其成功防堵疫情的關鍵因素取決於領導者的決心、正確的策略與目標、民眾的素質與配合、優異的科技能力、完備的產業製造技術,以及醫療基礎的完善。

誠盼我政府能持續維持與精進防疫的成果與作法,特別是「溫室氣體減量及管理法」刻正提出修訂之際,集合各部會力量做好減緩調適工作並再創佳績。氣候變遷的影響範圍比新冠肺炎更大、更廣且時間更長。此次台灣在疫情控制的優秀成果在國際上受到高度肯定,未來期望公私部門及全體國人共組台灣團隊,積極參與氣候變遷的國際合作,善用我國優質的科技與管理能力,再創「Taiwan Can Help, Taiwan Is Helping!」的高峰,在全球永續發展歷程中留下令世人尊崇的一頁。

隨著疫情的流行,各國開始展開紓困政策。歐洲最近則提出「永續金融」政策,從氣候、社會跟經濟面上都重新規劃發展,同時與振興紓困政策融合在一起;台灣應該向歐洲借鏡,並藉此機會轉型過渡至新的經濟模式,待疫情過後,相信台灣可以站在高點,往成功更邁進一步。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡/編輯整理,台灣永續能源研究基金會授權刊出