【自己的獎金快來領】台灣3-4月統一發票4張200萬獎得主尚未現身！ 11個千萬獎已全領完　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）5-6月期統一發票7月25日即將開獎，財政部提醒，至今3-4月期還有4張特獎（200萬元）發票未領，呼籲得主快現身；此外，特別獎（1000萬元）部分，11張全都已全被領光，近年來少見兌領率達100%。

3-4月期統一發票特別獎（1000萬元）獎號為91911374，共開出11張中獎發票，特獎（200萬元）獎號08501338，開出16張中獎發票(如下表) 。

財政部指出，雖然領獎期限到9月7日才截止，不過11張特別獎（1000萬元）已經被領完，從2011年有特別獎以來，兌領率100%的情況包含此次，只出現過4次，且前3次是發生在2011年及2012年，近年已少見領光情形。

此外，16張特獎（200萬元）發票，也只剩4張還沒領，兌領率至今已達75%，財政部呼籲，剩下4位得主快現身，以免錯過逾百萬獎金。

財政部表示，4張未兌領發票全都是有印出紙本的電子發票，呼籲民眾找找家中散落發票，其中消費金額最低一張，為桃園市中壢區龍東路「CITY PARKING城市車旅龍岡站」開出的新台幣30元停車費發票。

圖/財政部官網

中央社報導，其他3張消費金額也都在百元左右，一樣是「花小錢中大獎」，包括統一超商高雄市岡山區昶林門市開出的100元貝殼幣遊戲點數發票，高雄市苓雅區文橫二路113號「田園小鎮」開出的109元鮭魚丸發票，以及台南市新營區三民路182號「小北百貨」開出的185元用品發票。

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