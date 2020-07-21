台大醫院院長異動 副院長吳明賢8月接任

台大醫院院長人事今天傳出異動，現任院長陳石池將退休，現任副院長、胃病專家吳明賢將於8月1日接任院長。吳明賢受訪時證實此事，強調台大醫院將繼續扮演穩定社會的力量。

前任台大醫院院長何弘能去年1月屆齡退休後，由專精急診的副院長陳石池暫代院長至去年7月31日，同年8月真除接任，但因陳石池今年初也屆滿65歲，按規定應退休卸任。

有媒體報導，陳石池上任後因工作備受肯定，已報請校方並通過延後退休，但又傳出教育部反對，因此選定由現任副院長吳明賢接任。

吳明賢今天晚間接受記者電話訪問時證實將接任院長一職，但他表示，目前身分仍是副院長，8月1日才會正式接任。

吳明賢說，台大醫院身為國內醫界龍頭，也是世界一流的大學醫院，院長這份工作肩負著很大的責任，但目前還不是正式的院長，不便說明對台大醫院未來的理念，但強調這是一份連結內外、責任很重的工作。

吳明賢特別提到，台大醫院舊址是常德街1號，對面是台北賓館，也是過去日本總督的住家，負責守護其健康，但現在台大醫院早就跨出常德街，延伸到新竹、竹北、雲林、金山及台大癌醫，如今不僅照顧總督，扮演國民健康守護者。

他強調，台大醫院是正面力量，也是穩定社會重要的力量，接任後將正式對外說明未來目標與理念。

吳明賢畢業於台大醫學系，是國內胃病專家，不僅在胃癌發生率最高的馬祖地區大力推行癌症篩檢，更將幽門螺旋桿菌治療納入健保，大幅降低胃癌發生率，盼當「醫俠」，在行醫路上拉人一把。