因應港版國安法　英國終止與香港引渡協議、實施武器禁運

（台灣英文新聞／國際組）香港版《國安法》通過後，各國紛紛改變對港政策，英國政府也在昨（20）日宣布即刻起無限期中止與香港的引渡條約，並施行武器禁運。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）昨日向國會表示，儘管英國希望與中國維持良好關係，但北京施行港版《國安法》嚴重地破壞對國際的義務；對於執政保守黨的決定，在野黨也表態支持。

港版《國安法》在7月初正式施行，各國擔憂中共將極權政權的大手伸進香港，紛紛重新檢視對港政策，目前包括加拿大及澳洲都已宣布暫停與香港的引渡協議。

拉布也宣布英國將限制武器，包括一些軍事設備、槍枝、煙霧彈、鐐銬等，出口至香港；過去英國對中國一直有武器禁運政策，而隨著港版《國安法》的施行，這項限制現則擴大至香港。

英國政府日前便批評港版《國安法》嚴重違反《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）中的協議。拉布昨日表示，目前對於港版《國安法》將如何落實仍有許多不確定性，但英國乃至於全世界都在關注香港情勢。

中國駐英國大使館隨後便批評英國的決定是「錯誤言行」且「干涉香港事務和中國內政。」

根據中國駐英使館提供的記者問答逐字稿，駐英使館發言人針對英國暫停與香港的引渡協議及實施武器禁運的決定表示，英國政府不顧北京嚴正立場和一再交涉，變本加厲、一錯再錯，再次違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，企圖干擾港版《國安法》實施，破壞香港的繁榮與穩定，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，「對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊。」