英國與中國疫苗初步測試呈安全性和免疫反應

英國牛津大學與中國康希諾生物公司（CanSino Biologics）各自研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，都在初步測試中呈現正面成果，最後階段測試正進行中。

醫學期刊「刺胳針」（Lancet）今天刊登文章表示，牛津大學（Oxford University）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的2019冠狀病毒疾病實驗疫苗ChAdOx1 nCoV-19及康希諾生物公司與中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所研發的Ad5-nCoV，都在第一、二階段的臨床試驗中出現免疫反應和不錯的安全性，第三（最後）階段正在巴西和其他國家測試。

世界衛生組織（WHO）統計，目前全球約有163種2019冠狀病毒疾病候選疫苗正在研發，其中23種已進入人體臨床試驗階段，牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作研發的實驗疫苗是目前臨床試驗進展最快、最先進的疫苗。

巴西專家說，參加牛津大學第一、二階段臨床試驗的1000名志願者是年齡介於18至55歲的健康人士，且9成以上是白人，試驗結果不能斷定廣大民眾在長期接觸病毒時疫苗能否在體內產生免疫力，所以目前在巴西進行的第三階段測試結果將決定疫苗是否對民眾有效。

負責在巴西執行牛津大學疫苗第三階段測試的聖保羅聯邦大學特殊免疫學參考中心（Crie-Unifesp）表示，如果試驗成功，證實疫苗的效用與安全性，可於2021年6月註冊產製。

康希諾生物公司在武漢針對500名志願者進行的第二階段臨床試驗結果，也顯示實驗性疫苗Ad5-nCoV誘導免疫反應和具安全性。

中國研究人員說，如同參與牛津大學測試的英國志願者，武漢的志願者也未暴露在遭新型冠狀病毒感染的環境中，所以必須進行第三階段人體臨床試驗才能證實這種疫苗的效用。

除了康希諾生物公司與中國軍方研發的疫苗外，中國還有幾款實驗性疫苗已達人體試驗階段，包括明天開始在巴西測試、由聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）與北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）合作研發的Coronavac及中國生物技術股份有限公司（China National Biotec）研發的另外兩款疫苗。

世衛組織突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）今天在線上記者會中向牛津大學的科學家致賀，但提醒在2019冠狀病毒疾病疫苗研製成功前，還有很長的路要走。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世界不必等待2019冠狀病毒疾病疫苗來控制疫情，只要落實追蹤確診病患的接觸者，將他們隔離，可以馬上拯救更多人的生命。

譚德塞說，2019冠狀病毒疾病疫苗一旦問世，各國政府必須將疫苗視為「全球公共財」，確保疫苗的公平分配。

巴西2019冠狀病毒疾病疫情持續蔓延，確診病例累計達212萬1645人、8萬251人死亡，是全球疫情第二嚴重的國家，僅次於美國。