武漢肺炎影響橫濱三年展延後開幕　台灣參展藝術家歷屆之最

2020橫濱三年展邀請台灣藝術家張徐展、何采柔及武玉玲參展，圖為何采柔的大型戶外裝置作品《搖欄III》(圖/文化部駐日本臺灣文化中心) 2020橫濱三年展邀請台灣藝術家張徐展、何采柔及武玉玲參展，圖為何采柔的大型戶外裝置作品《搖欄III》(圖/文化部駐日本臺灣文化中心)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2020橫濱三年展以Afterglow為主題，邀請張徐展、何采柔及武玉玲三位台灣藝術家以及國際共65組藝術家參展，今年台灣參展人數躍為歷屆之最，其中，何采柔大尺寸的作品更坐落於醒目的展區入口。

在全球COVID-19疫情蔓延下，橫濱三年展延後兩週已於17日揭幕， 開啟本年度在全球疫情下亞洲最早開展的國際雙、三年展，展覽期間也進行嚴格人數控管，防止人群聚集以使展覽順利進行。台灣受邀參展的三位藝術家張徐展、何采柔及武玉玲，雖因疫情無法親臨現場佈展，仍透過視訊與日本團隊溝通完成作品裝置。



藝術家Nick CAVE，於橫濱三年展主展場大廳的作品Kinetic Spinner Forest(圖/文化部駐日本臺灣文化中心)

橫濱三年展自2001年創立以來首度邀請外籍策展團隊擔任藝術總監，來自印度的瑞克斯媒體小組（Raqs Media Collective）此次以Afterglow為主題，以光的殘影為喻，探討去中心化的多元藝術發展，希望透過作品帶領人們拋開既定窠臼，去發掘不同意識間的流動與互相映照。

瑞克斯媒體小組於新聞稿上發布：「 現在，我們正處於一個陌生、病毒大量傳播、仍有部分未知的餘暈之中，而且其中沒有既定規範可循。我們必須獨自以及攜手一起探索因為熟悉的規則受到改變，而加快震盪波動的各種規模與尺度。我們正沉浸在這樣的湍流中，它的壓力正在我們所有人之中蔓延。」

2020年橫濱三年展共邀集65組（67位）來自世界各地之藝術家，去年，在國藝會協助下瑞克斯媒體小組來台拜訪藝術家工作室；今年4月公布張徐展、何采柔、武玉玲三人獲邀參展，本屆也是歷年來台灣藝術家參與橫濱三年展人數最多的一次。



張徐展新作《AT5》結合亞洲民間故事文本探索與世界共通性的連結與流動(圖/文化部駐日本臺灣文化中心)

張徐展本次展出新作《AT5》，主要是呈現亞州民間故事中的連結與流動，文本參照一套民間童話故事分類系統 「AT分類法」，搜集亞州民間故事中幾個類似故事加以延伸。錄像的部份則參考台灣民間「藝陣扮裝」以動物扮裝演出，並以Jumpcut的手法剪輯跳接，喻示著文化流動中相似又相異，交互又混種的連結。張徐展的作品位於橫濱美術館主展場一樓一處棄置的員工廚房，作品成功地轉化這個過去未曾對觀眾開放的閒置空間，成為一個帶有奇幻氛圍的展覽場域。

何采柔此次展出的裝置作品《搖欄III》，具有尖銳頂端的柵欄，卻有著嬰兒搖籃的弧形底座，作品英文名是Balancing Act III，Balancing Act在英文有兩個意思一個是平衡的動作，同時也是權衡、兼顧的意思。這次因應展場戶外空間量身打造，是歷年來該系列作品規模最大，長度超過20公尺，作品坐落在Plot 48展區入口，觀眾必須穿過這件交錯搖擺的柵欄才能進入大部份展區，作品成功將展場入口空間轉化成帶有劇場感的空間。



武玉玲展出《生命軸》等5件作品，運用部落回收材料共同製作，呈現豐富多元的女性意象(圖/文化部駐日本臺灣文化中心)

藝術家武玉玲展出作品《生命軸》等五件雕塑作品，以編織軟雕塑為創作主體，編織技法受排灣族傳統啟發再加上現代纏繞技法，擅長以大型作品穿透延伸展場，闡述女性的生命與韌性，或與部落土地之間的情感牽絆。 對於這次無法到橫濱佈展，武玉玲表示「這次作品是經過部落長老的祈福儀式，我雖然無法到現場，但這些作品裡頭卻帶著靈魂與我們滿滿的祝福出發，距離無法阻斷我們的連結。」

本屆橫濱三年展，多數外國藝術家包括藝術總監瑞克斯媒體小組皆無法入境，必須以視訊遠距溝通佈展，張徐展說到：「有許多裝置的細節必須是我到現場感受場地再做調整，透過視訊我與10個日方佈展人員一起工作，經歷數次挫敗，他們終於明白我要的山型線條和佈局，不可思議地在最後一天完成這件作品。」