衝動型、超理性消費？台灣設計館特展《當代購物體驗製造機》現代心理學剖析消費習慣

《當代購物體驗製造機》自21日起台灣設計館展至10月25日止(圖/台灣英文新聞) 《當代購物體驗製造機》自21日起台灣設計館展至10月25日止(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣設計研究院攜手Re-lab資訊設計團隊， 策劃全台第一場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展《當代購物體驗製造機》，從消費者心理學及行為理論、消費者數據、 品牌故事與設計商品實例出發，探索當代消費行為背後的秘密，自21日起台灣設計館03展區 展至10月25日止。

你曾經想過為什麼百貨公司要推滿千送百嗎？為什麼有些品牌總是能以故事抓住你的心？為什麼你一定要得到「限量商品」、而朋友無法抗拒「網友激推好物」或「Youtuber開箱」？

展覽《當代購物體驗製造機》分為四大展區，帶領觀眾以輕鬆有趣的方式來探索當代購物的本質，透過設計將複雜的消費數據與理論轉化爲簡單易懂的圖表和故事，並設有多項互動裝置邀請觀眾一同探索，共創出「當代消費」的樣貌。

投票區：消費可以是什麼？



展場入口為儀式性的開端，可見不同年份消費行為的轉變(圖/台灣設計研究院)

當代消費與商品可以是什麼？策展團隊選擇不去定義而是讓觀眾在展覽內共同探索。展場提供「當代消費」與「商品」觸動人心的當代語言，讓觀眾在現場用貼紙投票給產生共鳴的文案，「每次消費都在為你理想中的世界灌溉」，當代消費與設計商品的樣貌是由所有人共同描繪的。

體驗區：為了什麼而買？測測你的購物觀！

選出個人消費習慣前十名(圖/台灣英文新聞)



依照個人消費習慣測驗自己屬於哪一類的消費者(圖/台灣英文新聞)

每筆購物反映了你的內心偏好，你又是哪一種購物觀呢？本區將展場打造為購物中心，邀請觀眾玩一場購物心理測驗！除去商品本身與視覺因素，會發現文案才是最直擊人心的消費動力，策展團隊將商業性文案化為商品，觀眾帶著購物籃「選購」打動自己的文案，並「結帳」來分析專屬自己的消費觀組成。或許你特別相信權威專家掛保證的商品、或許你認同的是品牌營造的美好生活想像……，共有六種類型的購物觀。本區讓你以直覺探究內心深處的購物慾望，經過測驗可以讓你在未來消費時，可以更了解自己所做的決定，明白消費體驗的背後一切有跡可循。每個人都可以挖掘自己隱藏的購物觀，測驗後還可以帶走屬於自己購物觀的可愛插畫貼紙！

案例區：專訪11個品牌通路，開箱數據後的秘密



(圖/台灣設計研究院)

參與當代購物的消費鏈不只有消費者，更有銷售者——品牌商與通路。策展團隊專訪11個販售設計商品為主的品牌通路如Pinkoi、大人物、Cyberbiz、設計點等，探討他們如何應用消費數據進行商品上架、廣告投放等決策。透過設計手法，將複雜的數據分析與銷售策略轉化為簡單好懂的「小數據故事」藏在展場的紙箱裡，讓觀眾透過「開箱」找出數據後的秘密，以及當代購物體驗究竟如何被打造、品牌又是如何讓你無法抗拒的掏出錢包呢？

好看好玩又好拍！秀出你的購物宣言



(圖/台灣設計研究院)

展覽最後有超可愛打卡牆，可以拿起購物袋與購物小人排排站，擺出你的shopping pose；還有投影互動裝置，只要現場輸入你的購物宣言，就會以即時投影呈現在展場。看完展後還可以實際行動體驗當代購物！展場旁的設計點商店以購物觀測驗的結果為分類，挑選了眾多品項，帶著你的測驗結果到商店看看，自己的購物慾是不是完全被說中，準不準就等你來測試。