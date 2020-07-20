本週赴華盛頓接駐美代表　蕭美琴：台灣對美工作「只許成功」

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）前立法委員、國家安全會議諮詢委員蕭美琴即將在本週赴美接任駐美代表，她今（20）日表示，對美工作「只許成功」，她將全力以赴。

蕭美琴今日上午在總統府宣誓就職，隨後便赴立法院出席第10屆台美國會議員聯誼會成立大會。她接受媒體訪問時表示，過去擔任立委期間，不管是參選還是經營選區，都是關乎個人成敗，「但對美關係是只許成功，壓力跟責任無比沉重」，她將全力以赴。

對於擔任台首位駐美代表，蕭美琴則自許為「戰貓」，能夠非常靈活地在狹隘空間找到生存之地和立足之地，且獨立自主不任人擺布。這並非蕭美琴第一次提出「戰貓」論，主要是與中國的「戰狼式外交」作出區隔，並抗衡中國持續在國際打壓台灣，「我們主要工作是對美，但是也要關心中國和全球局勢。」

美國在台協會（American Institute in Taiwan）處長酈英傑（Brent Christensen）也出席成立大會，他致詞時表示，雖然目前美台關係已經是前所未有地深刻和廣泛，他有信心台美國會議員聯誼會仍將找到創新的方法，與在美國國會及台灣各界的友人共同合作，進一步提升台美關係。

酈英傑也指出，感謝大家登高一呼，發起立院本屆的台美國會議員聯誼會，「AIT期待與各位透過這項有意義的架構一同合作，為打造美台的共同未來、以及推動自由且開放的印太區域繼續努力。」