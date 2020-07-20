汐止拱北殿仙公廟建廟120週年慶 為防疫取消遶境轉捐贈復康巴士助弱勢

照片由新北市政府社會局提供 照片由新北市政府社會局提供

汐止拱北殿仙公廟今年適逢建廟120週年，原定3月要擴大舉辦遶境等慶祝活動，受疫情影響取消遶境，轉而將經費購買一輛福斯高頂雙乘坐復康巴士捐贈新北市政府，由副市長謝政達代表受贈，拱北殿董事長林賴松表示，為善最樂，廟方以實際行動支持市政。

拱北殿仙公廟始於清光緒27年間，當時汐止地區居民聽聞木柵仙公廟(現今指南宮) 香火鼎盛，奉祀的孚佑帝君（呂洞賓）又十分靈驗，於是由地方仕紳前往焚香禱祝，祈求孚佑帝君仙公祖分火分靈返回汐止供奉，其後由熱心信眾捐助建立。

拱北殿董事長林賴松表示，今年農曆4月14日孚佑帝君聖誕，侯友宜市長特地前往廟方參拜，祈求孚佑帝君護國佑民，疫情早日退散，董監事們都很感動；原本廟方要擴大舉辦建廟120周年系列活動，但為配合市府防疫政策，避免信眾群聚感染風險，決定將遶境項目取消，原遶境經費則轉購買復康巴士捐贈市府。

林賴松由住持悟道法師、董監事、汐止副區長林明玲和市政顧問廖正良等陪同捐贈，副市長謝政達和市府民政局長柯慶忠、社會局長張錦麗、交通局副局長林麗珠等人代表受贈。

謝政達表示，汐止拱北殿建廟超過120年歷史，是地方重要信仰中心，廟方經常舉辦弱勢關懷活動，每年發放清寒獎助學金，並分送白米、物資給弱勢機構和家庭，這次受贈的復康巴士是新北市第563輛，且是雙乘坐，市府定會善加利用，為身心障礙者及失能長輩提供就醫、就學、就業等所需的交通服務。