台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超16.79億元

根據台灣證券交易所統計，上週（109/7/13~109/7/17）外資在集中市場總買進金額為2,724.22億元，總賣出金額為2,741.01億元，賣超為16.79億元，另統計自109年年初至7月17日止，外資總買進金額為5兆8,273.97億元，總賣出金額為6兆3,776.80億元，累計賣超為5,502.83億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆7,212.39億元新台幣，占全體上市股票市值的42.48%，較7月10日的15兆3,812.86億元新台幣，增加3,399.53億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進62,197千股，賣出37,350千股，買超24,847千股。

第二名：元大金：買進77,614千股，賣出57,225千股，買超20,389千股。

第三名：宏碁：買進42,707千股，賣出23,257千股，買超19,450千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：仁寶：買進60,425千股，賣出94,379千股，賣超33,954千股。

第二名：華邦電：買進24,994千股，賣出45,219千股，賣超20,225千股。

第三名：南亞科：買進38,339千股，賣出58,062千股，賣超19,723千股。