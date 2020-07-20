「富邦ART」父親節限定相框 記錄你的Best Dad 框住與爸爸的溫馨日常

父親節即將來臨，逐步習慣防疫新生活的同時，也別忘了使用數位卡片獻上祝福！富邦藝術基金會父親節限定相框，邀請插畫家Johnnp繪製一系列記憶中父親的樣貌，更可使用截圖功能將爸爸化身為相框中的主角！邀請大眾以科技互動，為家人獻上溫馨的數位祝福！

藝術E卡，截圖功能創造專屬感

「富邦ART」於父親節推出插畫家Johnnp相框作品，以簡約線條與明亮色彩傳遞溫暖的父親印象，本次更結合截圖技術，讓民眾可將父親照片與藝術插畫結合，創造不同於藝術E卡的專屬樣貌！

每一筆畫彌足珍貴，極簡線條極富情意

色彩鮮明的相框圖樣，傳達出活潑清爽的感覺，帶著眼鏡的爸爸或開車、或折衣，透過藝術家的觀察呈現爸爸在生活中的印象，而與家人共享大餐、團聚在一起祝賀的圖樣設計，則是呼應慶祝父親節少不了的規劃安排。插畫家Johnnp表示在本次創作時，將對於父親的印象投射在作品中，像是能夠開長距離車的爸爸、或是不洗衣服的爸爸等，而由於身邊當爸爸的朋友變多了，明顯感受到父親角色在不同世代的差別。喜愛觀察路人的Johnnp將日常經驗融入於創作中，不同臉孔的樣貌給予了插畫家不同的創作靈感，同時、插畫家於創作也會透過歌曲尋找靈感，在音韻中感受創意的各種樣貌。

數位祝福，體驗藝術多元樣貌

「富邦ART」APP自2020年開始與藝術家合作藝術相框，分別於新春、情人節、母親節推出節慶E卡，更與富邦悍將合作運動藝術相框，邀請大眾以最便捷的方式體驗藝術在日常生活中的多元樣貌，接續中秋節與聖誕節，歡迎大家持續蒐集獨一無二的數位賀卡，以線上方式向親朋好友傳遞暖心關懷！「曬出你的超級老爸」徵件活動7/27至8/3使用「富邦ART－父親節藝術限定版」相框，拍下你的Best Dad，上傳至基金會徵件貼文，曬出你的超級老爸！完成任務，即可獲得限量插畫家Johnnp父親節小卡乙張！活動詳情請見藝術基金會臉書。