隨機抽選的「國民法官」　須具備哪些資格與條件？

相關新聞

【最新】台灣「國民法官」法逐條討論 立法院20日挑燈夜戰拚到晚間12時

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）人民參與刑事審判要採哪種制度，台灣法界爭論多年，不論是「合審合判」的參審制，還是由陪審團決定被告有罪與否、由法官量刑的陪審制，或是兩制併行，司法界、朝野都有不同意見，立法院臨時會本週將陷入超過百條條文表決的焦土戰。

法官雖受過司法專業訓練，但社會經驗跟一般人的社會經驗可能有差距，由人民擔任國民法官和專業法官坐在一起審判，讓法官可以發揮專業，人民可以把社會的感覺帶進法院，期望判決可以比較符合期待。

陪審制：陪審員單獨進行事實的認定及法律的適用，原則上採「一致決」，不參與刑罰的量定；也就是說，由陪審員組成的陪審團決定被告有罪與否，倘若有罪，再交給法官決定量刑。

參審制：採3名職業法官、6名國民法官「合審合判」，即他們就事實的認定、法律的適用及科刑，共同討論、表決。

相關新聞

【最新】台灣「國民法官」法逐條討論 立法院20日挑燈夜戰拚到晚間12時

各界爭論的焦點在哪裡呢，綜合司法院官網與中央社報導:

◆司法院推動參審，認為典型的英美陪審制判決只有表決結果，沒有附上判決的理由，意即只告訴你結論是有罪或無罪，沒有說用那些證據、如何推論。

◆此外，原則上不能對於陪審團的判決上訴，所以判無罪的時候，檢察官不能上訴，被害人也不能請檢察官上訴；

◆陪審團不能達成有罪或無罪一致決的時候，也就是說只要有一票反對或者不願表態的時候，會變成Hung Jury（僵局陪審團），要解散陪審團，從頭再來。

民間司改會等團體則主張陪審參審一併試行，並強調在陪審制中，尚未進入評議階段前，法官和陪審員、陪審員之間都不能先討論，這是為了讓每個陪審員可以獨立判斷，不受到他人影響。

但台灣司法院參考日本的參審制，仍保留中間討論的程序，極可能造成國民法官心證受到法官影響，導致讓人民參與審判的美意盡失。

依照司法院版草案，案件被告犯得是最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪、故意犯罪因而致人於死者，這樣的案件才會找來國民法官參與審判，依據司法院的預估，每年約有600件這樣的刑事案件。

民眾黨團與國民黨團則希望，採參審制審理的案件為所犯最輕本刑7年以上有期徒刑之罪等，這部分依照司法院預估，每年約有1200件；採陪審制審理的案件，則是犯貪污治罪條例、反滲透法、刑法內亂及外患罪章、妨害公務等罪。

時力黨團主張被告所犯最輕本刑為3年以上有期徒刑，且未認罪的案件，都需要找國民法官來審判。

國民法官的資格是什麼？

司法院版本及民進黨團希望國民法官年滿23歲；國民黨團、民眾黨團、時力黨團，則希望比照公民權，一律定為年滿18歲就可以擔任國民法官。

此外，國民法官須要是在地方法院管轄區域內，繼續居住4個月以上的中華民國國民，不過曾受有期徒刑以上刑之宣告確定，或褫奪公權尚未復權等情形，不得被選人為國民法官、備位國民法官。

司法院草案版本也規定，總統、副總統、現役軍人、警察，或司法官考試、律師考試及格人員等，不得被選任為國民法官、備位國民法官。在學歷上，未完成國民教育之人，也不得被選任為國民法官、備位國民法官。

不過，年滿70歲以上、公立或已立案私立學校的老師、在校學生、執行有嚴重影響其身心健康之虞等情形、因生活、工作、家庭的重大需要等，致執行國民法官職務顯有困難，得拒絕成為國民法官、備位國民法官

到庭的國民法官、備位國民法官，法院要給付日費、旅費及相關必要費用。

國民法官是依據不同個案，隨機抽選國民擔任的法官，不但 有公假，還有日支薪3000元。備位國民法官雖然是備胎，仍可領同樣的日支薪。



要注意的是，上述日支薪3000元僅是目前草案內容，因草案目前仍 在立法院內，因此仍有可能會增減。

相關新聞

【最新】台灣「國民法官」法逐條討論 立法院20日挑燈夜戰拚到晚間12時