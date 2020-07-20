台灣穆斯林小過年來了 借書免費體驗伊斯蘭文化

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）7月31日是穆斯林的古爾邦節，又稱宰牲節。新北市立圖書館中和分館特別推出一系列伊斯蘭文化體驗活動，即日起開放報名，只要借5本書便可以免費參加。

新北市立圖書館中和分館表示，7月31日是伊斯蘭的第二大節慶「忠孝節」，忠孝節(Eid al-Adha)又稱宰牲節，在伊斯蘭教中，共有2個官方訂定的節日是由全世界的穆斯林們共同遵守慶祝；一是齋戒月結束後的「開齋節」(Eid al-fitr)，另一個就是每年回曆 12月第10天開始的忠孝節。

瀰漫著濃郁香味的中東烤肉串、品嚐道地的中東椰棗茶、體驗戴上伊斯蘭頭巾、還有henna人體彩繪、以及感受阿拉伯文神秘之香，7月31日是穆斯林的小過年，今年受武漢肺炎疫情影響，之前「開齋節」活動因此取消。

新北市中和分館特別在「忠孝節」前夕，舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動，包括7/25「與穆斯林一起歡慶忠孝節」品嚐中東烤肉串、8/29「穆斯林也愛喝茶」道地中東椰棗茶、9/12「穆斯林服飾大揭密」試穿體驗、10/31「中東甜點大比拚」、11/28「漢娜人體彩繪體驗」、以及12/5「阿拉伯神秘之香」等，從7月份開始到12月底，透過每個月一場次的互動體驗活動，希望身在異鄉的穆斯林能感受家鄉的節慶氣氛，也讓市民有機會認識伊斯蘭的多元文化。

新北市立圖書館館長王錦華表示，穆斯林人口佔全球人口四分之一以上，各地區伊斯蘭文化各有不同風情，近年隨著近年臺灣對移工的需求增加，過去較為陌生的伊斯蘭文化也逐漸在臺灣生根發芽。此次透過難得的伊斯蘭文化體驗活動，帶大家從飲食、穿著、文創藝品等了解穆斯林生活方式，對伊斯蘭文化有更深一層的認識。