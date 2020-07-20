瘋搶台灣「動滋券」官網卡死　體育署：非先搶先贏　可利用離峰時刻登記

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）教育部體育署發行新台幣500元「動滋券」，今（20）日凌晨起登記，民眾登記踴躍，造成網站從一開放卡到接近中午左右，體育署提醒，「動滋券」並非先搶先贏，登記順序並不影響抽「動滋券」的權利，呼籲民眾盡量利用離峰時刻登記。

台灣「動滋券」7/20起登記 依身分證末碼採單雙號分流方式

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因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，各項體育賽事幾乎停擺，連帶影響運動產業甚鉅，因此在近期疫情逐漸趨緩下，體育署為鼓勵民眾積極參與體育活動，從運動發展基金提撥20億元，推出限量400萬份的500元「動滋券」，即日起到26日開放登記，28日抽籤。

「動滋券」今天凌晨起開放民眾在「動滋網」登記，儘管體育署增加租用主機至36台，並祭出分流措施因應，但面對民眾第一時間踴躍上網登記，瞬間流量過大，造成網站卡死、無法連線，頁面一片空白。

王水文表示，因民眾登記太過踴躍，造成網站壅塞，已積極聯繫廠商處理，並於上午10時45分解決頻寬不足的問題，截至中午12時止，約12.6萬多人完成登記。

體育署表示，在「動滋券」相關設計機制上，採先登記後抽籤方式，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤。

體育署呼籲，「動滋券」登記採身分證或居留證末碼單、雙號分流，末碼為單數（1、3、5、7、9）民眾可於週一、三、五上「動滋網」登記；末碼為雙數（0、2、4、6、8）於週二、四、六登記，26日（週日）單、雙數都可登記。

體育署綜合規劃組長劉姿君表示，「動滋券」並非先搶先贏，登記順序並不影響抽「動滋券」的權利，希望民眾不要集中在同一天登記。

王水文指出，每名民眾有4天的登記時間，總共96小時，呼籲民眾避開白天尖峰時刻，盡量利用離峰時刻登記。