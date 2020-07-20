台灣南投縣府成立移工睦鄰志工隊 維護環境也促與在地居民交流

南投縣政府為改善外籍移工生活環境，加強與在地居民的良性互動，特別規劃成立「移工睦鄰志工隊」，組織外籍移工利用週末假日自主維護工業區範圍內廠區及宿舍內外環境，加強周遭環境衛生，減少移工與社區居民的摩擦，維持社會和諧。目前已有76名移工加入志工隊行列，計20小隊，除了由仲介公司自行安排時間維護宿舍周圍環境整潔外，另安排各小隊輪流維護工業區內公園環境。

南投縣府表示，「移工睦鄰志工隊」計畫推動的內容，除請仲介公司宿管人員安排移工定時維護宿舍周圍50公尺範圍環境之整潔外，另徵求移工擔任志工對宿舍附近之公園進行定期維護，並配合社區里民志工隊一同維護社區環境。

而南崗工業區內各仲介公司及移工已陸續加入環境維護行列，其中同源六街籃球場公園已由富達環宇仲介公司主動提出負責打掃，計畫執行至今已接獲里民反映看到移工幫忙打掃維護環境感到開心及意外。

南投縣府社會及勞動處長林志忠呼籲除了平日睦鄰志工隊加強環境打掃外，盼移工與里民保持良性互動，建立起環保的概念與生活型態，才能長久維持社區的環境整潔，共同提升居住環境品質，讓居民及移工相處更為和諧，同時也希望有更多仲介公司能主動加入打掃公園的行列。（新聞轉載自新住民全球新聞網）