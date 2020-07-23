〈時評〉台灣離兩黨政治有多遠？

台灣從中國國民黨的一黨專政，到解除黨禁後的中國國民黨一黨獨大，到政黨輪替、再輪替、又輪替，換來換去，中國國民黨與民進黨也分別在執政黨與最大在野黨的角色中互相換來換去！

台灣，隱然有走向兩黨政治的架勢。

問題是：台灣離兩黨政治有多遠？國人要的兩黨政治，就是中國國民黨與民進黨嗎？

先說中國國民黨好了。有道是：生於憂患、死於安樂。中國國民黨因為有前後長達40年的一黨專政特權，過慣沒有其它政黨挑戰、競爭的舒服日子的同時，也埋下不知長進檢討、欠缺理想前瞻、不懂反省改革的基因包袱。

難怪，黨禁崩解後，中國國民黨不管執政或是在野，都同樣不改胡作非為本色──法院，是它開的；媒體、公務體系、教育，是它壟斷的；因賄選被判當選無效的，十之八九是其黨員；它把持的地方議會與鄉鎮民代，不乏黑道背景者！層次比較高的立法院，要杯葛陳菊的監察院長人事任命，它學起太陽花的霸占國會議場也就罷了，還傳出吵著要冷氣吹的笑話，20小時後就草草了事、謝謝收看。至於縱容立委助理加入霸占國會議場行列，在朝野立委過招時參一腳加入戰局，已實質破壞立委與立委助理應有的分際，凸顯該黨連當個像樣的在野反對黨都做不好。

如果再加上韓國瑜對女性一貫的歧視言論、陳雪生立委對范雲立委的職場性騷擾言行，都未見該黨出面譴責（變相的肯定默許？），只能說，這樣的中國國民黨，實在有夠沙豬！

更要命的是，它由抗共、反共變親共、媚共，註定在台灣政壇市場之路會愈走愈難、愈小。尤其是，再次被政黨輪替後，像無頭蒼蠅、急病亂投醫之下，竟然淪落到可以把不學無術的政壇混混吹捧為黨的救世主，捧在手心百般呵護，這樣不爭氣、不上道的在野黨，連自我救贖的機制都沒有，有何能耐制衡執政黨？兩黨政治還能不跛腳嗎？

民進黨呢？比起當初要人缺人、要錢沒錢的艱困草創年代，今之民進黨已不可同日而語。但壞也就壞在這裡，在嚐到有資源可分配的執政甜頭後，當初因一無所有而不必擔心有所失的那些理想、衝勁、活蹦亂跳，於今因為已現實到最在意的是下一次選舉（而非台灣的下一步）而通通拋諸腦後，一算計，開始綁手綁腳、畏首畏尾起來，理想束之高閣了、衝勁活力不見了。舉個簡單的例子：在朝小野大的2005年6月，可以將怪獸國大凍結（廢除）；朝大野小的今天，民主盲腸監察院、考試院卻只能也只想提好提滿，不能廢之除之？坊間譏諷每況愈下的民進黨已成中國國民黨2.0，有誤解嗎？

總而言之，民進黨當在野黨是有為有守的，當執政黨卻虛脫得有氣無力，這現象更凸顯政黨輪替之重要與必要。中國國民黨則不論執政或在野，成績都是不及格的，也都是台灣的災難，除非徹底脫胎換骨，否則，就讓它泡沫化，靠整合時代力量、台灣基進等本土政黨，跟民進黨建構成實力對稱、勢均力敵的兩黨政治，才是正辦！

（作者為新竹教育大學退休副教授)