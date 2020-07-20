【更新】台灣立法院下午處理「國民法官」法　「陪審」、「參審」尚無共識

更新時間: 2020-07-20 16:40

首次發稿: 2020-07-20 15:04

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）立法院臨時會院會今(20日) 下午開始處理國民參與刑事審判法草案等；經二讀表決，確定法案名稱為「國民法官法」，全案100則條文仍在逐條討論、表決中。

有媒體報導稱，預計22日才可能完成三讀。

人民參與刑事審判近年來是司法改革重要項目之一，但到底要採用什麼制度，法界多年來爭論不休。

中央社報導，總統蔡英文在520就職演說時指出，「在未來4年內，國民法官制度一定要上路」，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。

而司法院、行政院及民進黨立委周春米提出國民參與刑事審判法草案（共有113條條文），而在野黨團也分別提出草案版本。歷經3次朝野協商，保留約100則條文，立法院臨時會院會下午2時30分開始處理。

廣泛討論階段，時代力量立法院黨團總召邱顯智率先發言指出，根據民間團體所做的民調，有高達5成的民眾認為，不應該在臨時會處理這麼重大的法案，而且根據司法院版本規定的適用案件範圍，一年只能適用500、600件，相較台灣每年的刑案數量是20萬件，這根本是不想讓人民參與審判的制度。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，民眾黨團提出陪審參審一併試行的版本，而過去民進黨的行動綱領提到要推動陪審制，也有很多民進黨立委也推動陪審制，但曾幾何時，現在執政黨推動的是參審制。這些制度沒有哪些最優，為何不考慮兩制併行，試行6年後評估哪種制度比較適合台灣，這樣比較客觀。

國民黨立法院黨團總召林為洲指出，過去民進黨團的行動綱領及17位民進黨立委都說要推動陪審制，結果今天面臨司法重大改革時，民進黨與司法院密室協商，推出參審制，讓職業法官繼續主導審判過程，這根本是假改革；國民黨團提出的版本，原本是改良式參審，經過與公民團體討論等情況下，最後推出參審陪審兩制併行版本，這才能展現改革的誠意。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，這項重大司改議題絕對沒有藍綠，也非藍綠鬥爭標的物，一定要去政治化，也要負責任的面對，不是人云亦云；此外，美國的陪審制，不僅沒有判決理由書也不能上訴，而且美國是不成文法國家，跟台灣不同，相關制度上也不一樣。

柯建銘表示，如果馬上移植陪審制到台灣，這除了訴訟制度變革外，包括現行的刑事訴訟法都要重新修、法治教育要重來；希望今天大家在院會的發言一定要很小心，所講的話有沒有辦法在台灣落實，民進黨用負責態度推出國民法官法，而在野黨主張的參陪審兩制並行，那是全球首創的拼裝車，絕不可行。

逐條討論階段，關於法案名稱部分，民進黨團提出的修正動議為「國民法官法」，國民黨團則是「公民審判法」、民眾黨團為「國民參與刑事審判法」，時力黨團則是「刑事陪審法」。

由於朝野黨團、立委意見不一，各有其立場；經表決後，通過民進黨立法院黨團所提出的修正動議內容，法案名稱定名為「國民法官法」。

立法院職權行使法規定，第三讀程序中，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。

另一方面，司法院今天(20日)公布人民參審制度最新民意調查，72.91%民眾認為與法官一起討論，納入國民多元意見，可以得出符合法律及民眾期望判決結果，86.12%贊成民眾與法官一起決定判決結果。

司法院長許宗力上午主持「國民法官法最新民調記者會」說，雖然有人認為，不宜在這次立法院臨時會急於通過立法，但這樣的說法，忽略了30餘年來，民眾對於參與審判的籲求未曾停歇，甚至益發強烈，且這項議題已歷經多年的溝通討論。此外，縱然法案通過，還須預留2年半的準備期讓諸多配套到位，才能讓制度順利正式上路。

許宗力強調，只要能實現讓人民坐上法檯，參與審判，就已是訴訟制度劃時代變革。至於制度的選擇上，每個國家的模式都各具特色，以符合當地需求。因此，沒有最好、最進步的制度，只要能因地制宜，並合乎國民的期待與需求，就是最適合我國的制度。

許宗力說，從民調結果來看，司法院所推動的國民法官制，正是現階段最符合民眾期待，最合乎國情的制度。

由司改會、台灣陪審團協會等團體組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」，18日舉行「主流民意二制併行，臨時會停止草率立法」大遊行，呼籲民進黨傾聽民意，勿草率立法。

大遊行18日下午自立法院大門口出發，遊行至終點凱道，並邀請立委、學者、勞工、教師與學生等各界人士出席聲援。

聯盟共同召集人林永頌律師在凱達格蘭大道上表示，司改會委託製作的民調結果清楚顯示，83.4%的民眾支持參審與陪審兩制併行，希望民進黨能傾聽民意，不要在下週的立法院臨時會草率立法。

首次發稿: 2020-07-20 15:04

台灣立法院下午處理「國民法官」法 料將上演表決戰

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院長游錫堃今天(20日) 召集朝野協商，討論國民參與刑事審判法草案，但包括適用案件範圍等約100條條文保留，全案將於下午2時30分在院會開始處理，預料將上演表決大戰。

此外，協商過程中的大半時間，朝野黨團就「陳瑩案」發表看法，而朝野黨團討論後，有意成立調查小組。人數則是各黨團依政黨比例推派，分別為民進黨團4人、國民黨團2人、民眾黨團1人、時力黨團1人，並在下次臨時會提出特定提案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，應該會有第二次臨時會，到時候再納入成為特定事項。

立法院長游錫堃3日、6日召集黨團協商，討論司法院、行政院及民進黨立委周春米所提國民參與刑事審判法草案（共有113條）等案，歷經約18小時，不過朝野黨團就適用案件範圍，要採所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑，還是7年以上或3年以上之罪，或是選任國民法官的年齡要滿23歲還是18歲，並未達成共識。

此外，參與審判的人民與法官間的分工，也是各黨團無法達成共識的地方，例如決定被告是否有罪，是國民法官與法官一起決定（參審制），還是單獨由國民法官自行決定（採一致決，陪審制）。以及倘若被告有罪後要判多久的刑期，陪審制是由法官自行決定（除死刑案件外），參審制則是國民法官與法官共同決定。

立法院臨時會今天排定的議程為處理國民參與刑事審判法草案，院會開始時，游錫堃宣布先休息進行朝野協商；討論過後，仍有約100條條文保留，需在院會處理。

另外，關於黨團版本的表決方式，如果在野黨團同意不採重付表決等杯葛方式，原則上會讓在野黨團的版本先行表決。全案將於下午2時30分在院會處理。

立法院臨時會上週處理監察院人事同意權案，16日下午游錫堃在混亂中，宣告經表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，17日以無記名投票表決。

不過，民進黨立委陳瑩16日不在立法院議場，卻有列入投票紀錄引發外界質疑；立法院17日說明，因發生卡片誤插，但投票總數及結果不變。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲等人17日則到台北地檢署提告偽造文書罪。