台灣脊梁山脈旅遊 阿里山藏豐富原民文化底蘊

（台灣英文新聞 / 林靜怡 嘉義報導）為了和其他國家的生態旅遊區隔，台灣生態旅遊協會理事長郭城孟認為，若要把台灣放到全世界，我們要端出別人所沒有的東西，那就是把脊梁山脈加原住民部落作為我國的品牌。而這顆種子，很早就在他的心裡發芽。

今(2020)年台灣觀光以「脊梁山脈旅遊」為主題，行銷推廣台灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊之觀光品牌。阿里山管理處輔導鄒族部落規畫了多條生態旅遊路線，結合生態、文化、深度、精緻的旅遊產品，要讓國內外遊客深入山林、體驗地方風土特色。

台灣生態旅遊協會理事長郭城孟分享，台灣共有逾250座超出海拔3,000公尺的高山，而從低海拔往高海拔走，大約500公尺就會走進原住民族的傳統狩獵範圍。若將各地原住民的狩獵範圍一個一個把他加起來，就是我國的脊梁山脈。所以，若可以把脊梁山脈生態旅遊發展到很細膩的話，應可向全世界展示，台灣非常特別的山脈跟原住民的特色。

對於台灣脊梁山脈旅遊的規畫，他認為，我們應思考到國外及台灣要怎麼走。加上外國遊客不可能來台旅遊一年，有的話，也是少數幾組。因此應依不同區域與原住民族，安排3到5天的旅遊行程。一起來聽完整訪問：

影片由Taiwan News 林靜怡拍攝。

旅居台灣超過20年的日籍作家片倉佳史(Katakura Yoshifumi)和Taiwan News分享，他平均一年造訪阿里山三次。他認為，鄒族每年大約在二月左右舉辦的祭典，他們的歌聲或美食都令人印象深刻。阿里山的生物多樣性與鳥類豐富，對於日本愛鳥人士來說，應可到此一遊。

片倉佳史。(照片由Taiwan News拍攝)

片倉佳史也分享為何日本人來台灣要體驗一下阿里山森林鐵路，一起來聽這段訪問：

影片由Taiwan News 林靜怡拍攝。

今(2020)年受武漢肺炎疫情影響，觀光產業受到嚴重衝擊，阿里山管理處為推動阿里山的觀光發展，邀請在台日本攝影師小林賢伍(Kengo Kobayashi) 以鄒族豐富且神秘的神話為脈絡，為阿里山拍攝【神話的大地】宣傳短片。

自2019年起，阿里山管理處發展脊梁山脈生態旅遊迄到今年7月，已有26團共計296位遊客參與，約有新台幣近300萬觀光產值，於部落端預計逾新台幣200萬元的觀光收入，所有遊程的食宿遊購完全由在地部落業者接待以使觀光收益回饋部落，提升部落福祉，以期未來能達到阿里山永續旅遊的理想。

(照片由台灣英文新聞拍攝)

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