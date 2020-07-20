美國眾議員將提法案嚇阻中國入侵台灣　外交部感謝

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國眾議院外交委員會亞太小組主席游賀日前受訪時表示，美國在防衛台灣安全的作為上是不夠的，他將在本周提出防止台灣遭入侵法案，盼進一步防範中國對台灣的武力威脅。

游賀（Ted Yoho, R-FL）上週接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他將提出防止台灣遭入侵法案（Taiwan Invasion Prevention Act），這項法案旨在授權美國政府於中國侵略台灣時，可出兵協防台灣。

游賀認為美國與南韓及日本在國家安全議題上的關係相當穩固，然而對台灣卻仍有所不足，一直以來美國對於台灣及中國的政策存有「戰略上的模糊」，且美國目前對台灣的國防安全，僅承諾將賣給台灣足夠自我防衛的武器。

游賀也批評中國國家主習近平，聲稱即便要訴諸武力也要統一台灣，卻從來沒有在乎台灣人民的意願，「台灣從來沒有、也沒有意願成為中華人民共和國的一部分。」

外交部發言人歐江安則在今（20）日表示，我國感謝美國參、眾兩院國會議員近年採取多項友我作為，以具體行動展現對台海和平穩定的重視。

歐江安提及，外交部將持續關注本案進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，捍衛台灣自由民主的生活方式，並共同促進區域的和平、穩定及繁榮。