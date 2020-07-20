越南失聯移工「蚵仔煎」太好吃 遭捕後台灣饕客感歎「再也吃不到了」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報答）越南失聯移工阿德手藝太好，在高雄市梓官區一處專賣蚵仔煎、海產粥有名的臺灣道地小吃店擔任主廚。移民署高雄市專勤隊尋線逮捕阿德後，店裡許多饕客遺憾的說「以後再也吃不到這麼好吃的蚵仔煎了！」。

高雄市專勤隊日前獲報，在梓官區一處小吃攤販，有失聯移工從事賣蚵仔煎等非法工作。為了蒐證，專勤隊幹員還去攤位買蚵仔煎、綜合煎等小吃，而因主廚阿德手藝太好而且是部落客爭相推薦，吸引了許多顧客在現場拍照錄影，即使專勤隊幹員全程錄影，也沒人起疑，現場饕客還對在旁的專勤隊幹員說「這家真的超級好吃的！我每天都來吃！」令幹員們哭笑不得。

阿德的手藝獲得許多饕客肯定（圖/ 移民署高雄市專勤隊提供）

阿德遭查獲後口述自己原在越南就是名廚師，來臺從事移工期間，有天看到路邊的臺灣小吃蚵仔煎極似越南「煎餅」，點來吃後，就跟老闆說自己做的絕對更好吃，沒想到老闆試吃阿德做的蚵仔煎，大為讚嘆，便聘請阿德擔任主廚。

因為阿德做的蚵仔煎外酥內嫩，有獨門醬料，還研發特製湯頭的海產粥，店內生意越來越好，曾於假日時段賣到400份蚵仔煎，特製的海產粥一日也高達500碗的佳績。

阿德說，因為這些料理都是現點現做，一到假日客人絡繹不絕，想一嚐這美味，還可能要排隊等一小時才能吃到呢！現在因為主廚阿德遭查獲，店內美味失傳，而且專勤隊依法追查非法雇主責任，移請地方主管機關依法裁處。

雖然阿德手藝很好，高雄市專勤隊隊長趙志成還是呼籲民眾，切勿以身試法，貪一時之便而仲介、聘僱失聯移工，如經查獲，將依違反就業服務法案移送地方政府勞工局裁罰，依規定可處新臺幣15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯涉及刑責，得不償失。