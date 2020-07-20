【台灣外交部密件案更新】蘇嘉全、蘇震清叔姪訪印尼不給代表處跟　蘇震清：當局要求

更新：蘇震清在臉書粉絲頁上自拍影片反駁，指訪印尼行程在他的臉書、媒體上都有公開揭露，出訪前也通知外交部接送機，但因印尼當局希望不要有太高政治色彩，因此從善如流，以私人拜會方式處理。蘇嘉全辦公室也回應指控內容不實，將對國民黨立委提出告訴。

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）一份疑似外洩的外交部密件揭露，總統府秘書長蘇嘉全、立委蘇震清、及其時任唐榮總經理的外甥等一行人，赴印尼私下會晤當地政府高層，令人匪夷所思的是，一行人刻意繞過外交部，更不願讓駐印尼代表處人員與會，讓館處人員擔憂會對國家利益造成傷害並上書至經濟部。

繼不久前一份蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉弊調查的經濟部密件曝光，又傳有外交部人員爆料一份2017年發生有關蘇嘉全爭議事件「密件」予國民黨。

聯合報導，總統府秘書長蘇嘉全其侄子、立委蘇震清繞過外交部，赴印尼私下會晤高層疑圖個人私利，外交人員憂損及我國經貿談判，駐印尼代表處電報回報時任經濟部次長、現任部長王美花，電報內容也成為外交部密件。國民黨要求外交部、經濟部應對此事公開說明。

此事也跟逾30年唐榮資深技術員張仲傑突然被發現「是人才」而出任總經理之後的一些爭議「唐榮案」，一樣被列為「密件」，雖然部份檢舉事後被證實有烏龍，但張任總經理的資歷也讓外界不解，在爭議聲中，張已主動請辭，而經濟部長王美花已於本月9日批准。

國民黨革實院副院長、台北市議員游淑慧指出，外交部所指證的事情發生在多年前，但因被列為密件，因此一直到去年年底才解禁，外交同仁才得以匿名將此電報寄來檢舉，因此她與革實院院長羅智強還特別請資深外交官來判斷這個電報是否屬實，並交給立法院盼立委展開調查。

根據公布的電報公文內容，2017年8月，時任立法院長的蘇嘉全其侄子、立委蘇震清偕中油、臺糖、臺鹽、唐榮等公司主管訪印，行程都由人力仲介揚運集團來安排，董事長高壽濤安排並晉見印尼副總統卡拉，全未知會外交部與經濟部，而蘇震清不願代表處人員參與及提供協助。2017年9月，蘇嘉全與蘇震清繞過外交部來訪印尼，行程一樣竟由人力仲介揚運集團來安排，蘇院長辦公室表示不需外交部駐印代表處接送機、參與活動或提供協助。

此外，該電報也透露，不只台糖公司，台鹽公司與印尼泗水華商鑫旺集團、三林集團簽屬合作備忘錄，外交處亦未接獲通報，也未受邀參與。

電報中寫道，陳大使說明擔憂台灣國營事業似已被若干中間人操控，企圖將政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利... 而此舉除影響相關部會與駐外館處間協調合作關係外，駐處將無籌碼可資與駐在國政府協商爭取我最大外交及經貿利益。

面對涉及重大弊端的密件內容，國民黨提出四大質疑，要求相關人士、部會說明。第一，蘇嘉全、蘇震清叔姪應說明：為何正式的官方會晤不事先通知外交部，還拒絕駐外館處人員參與，是在迴避什麼？且行程都是由同一家公司安排，是否有利益輸送情事？再者，王美花應說明，面對駐印尼大使的控訴，是否曾回報及處置，要求國營事業改善？

針對國民黨指控的情節，蘇震清周一中午發影片自清說明，2016年總統蔡英文就職前，印尼民間友人拜會立法院，討論台灣與印尼雙邊投資擴大合作的可能性，在新南向政策促進經濟貿易政策下，促成當年8月的參訪行程。



蘇震清強調行程在他的臉書、媒體上都有公開揭露，出訪前也通知外交部接送機，但因印尼當局希望不要有太高政治色彩，因此從善如流，以私人拜會方式處理，對國民黨的指控感到痛心。

至於蘇嘉全方面，總統府周一下午回應，經查出入境資料2017年整年蘇嘉全皆無出訪印尼的紀錄，對於文傳會主委王育敏、國民黨革實院院長羅智強、革實院副院長游淑慧等人未經查證的指控，形同惡意抹黑，已造成蘇嘉全名譽受損，「將提出告訴，以捍衛清白。」