台灣民進黨中執委改選　泛新潮流最大贏家•康裕成擊敗英系陳明文　出任中評會主委　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨昨( 19日) 召開全代會，改選黨內權力核心；當選的30席中執委，泛新潮流系拿下11席為最大贏家，英系拿下6席、正國會5席、海派（湧言會）3席。

民進黨第19屆第一次全國黨員代表大會19日下午在台北國際會議中心登場，大會主軸「團結台灣 前進世界」；黨內要角齊聚，除了為高雄市長補選參選人陳其邁造勢外，重頭戲就是黨內權力核心中常會改選。

民進黨中評會改選結果19日出爐，最後由新系的高雄市女議員康裕成（上圖) 出線。（中央社檔案照片）

根據民進黨黨章規定:

●中執委→由全國黨員代表大會選出30人

●30位中執委再互選→10人為中常委；也就是說，1席常委須由3席執委選出

●中評委→由全國黨員代表大會選出11人

【中執委30人當選名單】

(泛新潮流系統拿下11席、英系6席、正國會5席、海派（湧言會）3席、蘇系2席、綠色友誼3席 )

黃世杰、李昆澤、廖本煙、陳茂松、梁文傑、陳大鈞、林俊憲、陳亭妃、曾朝榮、周永鴻、吳秉叡、莊瑞雄、許智傑、蔡易餘、郭再欽、黃承國、林益邦、蘇震清、陳啟昱、邱莉莉、蘇治芬、王定宇、何志偉、洪健益、陳啟能、鄭宏輝、呂林小鳳、許淑華、周春米、鍾佩玲。

中執委票選過程，也是驚奇不斷；綠色友誼連線的鍾佩玲雖然只拿下14票，但憑著婦女保障名額擠進中執委名單。

同樣拿下18票的王定宇、何志偉、洪健益、蔡昌達、陳啟能、鄭宏輝6位男性抽出5席；最後，海派（湧言會）的蔡昌達手氣不佳，未抽中。

泛新潮流系統當選的中執委包括: 桃園市議員呂林小鳳（鄭文燦系統）、立委黃世杰（鄭文燦系統）、立委李昆澤、立委許智傑、台北市議員梁文傑、許淑華、蔡其昌辦公室主任陳大鈞、立委林俊憲、周春米。

泛新潮流系的黃偉哲系統當選中執委包括，台南市黨部財務長郭再欽、台南市議員邱莉莉。

正國會系統的中執委包括，現任中常委陳茂松、立委陳亭妃、新北市議員陳啟能、台中市議員曾朝榮、台中市議員周永鴻。

英系當選的中執委包括，現任中常委黃承國、台北市議員洪健益、立委蘇震清、立委蔡易餘、立委蘇治芬、前立委廖本煙。

海派當選的中執委包括立委莊瑞雄、現任中常委王定宇、台鹽董事長陳啟昱。

蘇系當選中執委包括，立委吳秉叡、中執委鄭宏輝。

綠色友誼連線當選中執委包括，立委何志偉、台北市議員鍾佩玲、中執委林益邦。

【10席中常委名單】

民進黨中常委改選結果也在19日出爐，新系穩住3席是最大贏家，力拚第2席中常委的海派（湧言會）僅保住1席。

泛新潮流系3席，立委李昆澤、台北市議員梁文傑、許淑華；

正國會2席，現任中常委陳茂松、立委陳亭妃；

英系2席，現任中常委黃承國、立委蘇震清；

海派（湧言會）1席，立委王定宇；

蘇系1席，立委吳秉叡；

綠色友誼1席，立委何志偉。

民進黨新一屆的中常會派系版圖結構與本屆一致，呈現穩定局面。改選前夕，揚言要拿下第2席中常委的海派（湧言會）進擊受阻，僅保住1席中常委。

【中評委當選名單: 】（泛新系拿下6席、泛英系拿下5席，泛新系略佔優勢)

高雄市議員康裕成、立委林宜瑾、台中市議員陳世凱、中評委陳坤榮、中評委林寶興、前新北市議員許昭興、立委陳明文、前台中市議員張芬郁、新北市議員張志豪、新北市黨部評委呂孫福、前彰化縣黨部執委楊富鈞；11席中評委再推舉主委，結果由康裕成出任中評會主委。

民進黨中評會改選結果19日出爐，中評會主委人選，原本立委陳明文呼聲高，但中評委投票結果，泛新系略佔優勢，最後由新系的高雄市女議員康裕成出線。

民進黨中評會主委選舉今年異常激烈，陳明文選前呼聲高；派系人士說，因為配票策略失誤，導致最後泛新系拿下6席、泛英系拿下5席，泛新系略佔優勢，決定以共推方式由康裕成出任中評會主委。