日本武漢肺炎病例數激增　疫情疑從東京向地方擴散

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，19日境內新增確診477例，東京占了188人，且感染族群有朝老年人蔓延跡象；另外，大阪當日新增89人，為緊急事態宣言解除後最多，其他幾個大城市的疫情也持續蔓延，包括埼玉、神奈川和千葉等處。

綜合外電報導，日本自5月下旬緊急事態宣言解除，加上6月19日放寬全國性跨縣市移動限制，並解除東京所有行業的停業限制後，全國單日新增病例數增加逾10倍，尤其是東京的新增人數從7月以來幾乎一直處於三位數水平，16、17、19日連續3天甚至接近300人，累計確診數達到9411人。

日本共同社報導，除了牛郎酒吧等夜晚鬧市區之外，與朋友聚餐或者職場和家庭內感染的病例也明顯增加。感染者多為年輕人，但也開始向老年人群蔓延。

東京政府15日將警戒級別上調至最高的「疫情正在擴大」，知事小池百合子呼籲都民不必要非緊急時避免前往他縣。

大阪地區19日也新增89人，為緊急事態宣言解除後最多。包括埼玉38人，神奈川30人，千葉24人，愛知和兵庫各21人在內，大城市圈人數多的狀態持續。

日本經濟新聞報導，疫情不僅在首都圈（1都3縣，東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）擴散，就連首都圈外的道府縣新增病例，也是兩週前的近3倍，這讓醫療資源有限的偏鄉地區，憂慮一旦疫情持續擴散，有可能造成醫療體制崩潰。

截至19日，日本國內感染人數累計達到25338人。包括鑽石公主號遊輪乘客、船員在內總計為26050人，累計死亡999人。