「被嫖娼」法學家許章潤獲釋後首發聲：中國極權必敗 自由終將降臨

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國知名法學家許章潤長期撰文，批評習近平上任以來各種執政問題，北京當局7月6日以「嫖娼」為由將許章潤從家中帶走。12日獲釋後，今（20）日首度打破沉默發聲，未來將透過寫作謀生，表示中國「極權必敗，自由終將降臨吾土」。

北京清華大學教授、中國知名法學家許章潤長期撰寫文章，批評習近平的種種執政錯誤做法，屢次遭到校方警告，希望他注意自己的言行。

7月6日，他在北京郊區家中寫作時，遭警方以「嫖娼」為由帶走後，一度下落不明。各界學者呼籲中國放人，美國國務卿蓬佩奧也在7月8日的國務院新聞發佈會上敦促北京釋放許章潤。

民運學者王丹也痛批，「北京此舉，顯示習近平已經瘋狂到草木皆兵的程度」

12日傳出許章潤獲釋消息，他透過公開信感謝清華大學校友捐款協助，表示自己身體尚好，未來將透過寫作謀生。

許章潤在信中痛批，多數中國人苦苦掙扎，不過勉強溫飽，而半個中國泡在水中，官媒面上卻一片和平。中國在國際上早已孤家寡人一個，然而政體惡習不改，上下虛與委蛇。而他相信「極權必敗，自由終將降臨吾土！」

許章潤2018年發表文章《憤怒的人民已不再恐懼》，內容直指北京當局掩蓋武漢肺炎疫情，政局敗壞，官員上下推諉卻邀功，錯過防治黃金時段，本次疫情乃是「人禍」而非天災。

中國知名法學家許章潤公開信（圖/ 中央社）