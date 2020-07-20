〈財經主筆室〉國安基金不退場打臉楊總裁 恐讓台幣拱上更高峰

台股日前盤中指數一度衝上12,273點，創下股市30年來新高，原本市場預期國安基金應該會順勢宣布退場，未料上周召開的國安基金委員會卻打破過往慣例，最終決議將繼續護盤。此舉令市場相當嘩然、憂慮，這個結果再次突顯政府各部門對疫情後市看法的不同，導致政策的決定也是各吹各的調，只是政府政策的不協調，要讓民眾如何參考取捨呢？看來民眾只能自求多福！

官方宣布國安基金不退場的理由是國際疫情仍十分嚴峻，基本面並未好轉。這個說法似乎與政府一再對外宣示台灣疫情控制得當，經濟表現也相當穩當說法有很大落差。行政院長蘇貞昌在5月底曾表示，政府超前部署，有效控制疫情，在經濟上所受到的衝擊也相對其他國家來得小，今年第1季經濟成長率為1.54%(實際1.59%)，仍穩居亞洲四小龍之首，在世界各國中也名列前茅。

蘇貞昌表示，美國商業環境風險評估公司(BERI)剛公布的2020年第1次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境穩定，不僅為亞洲第一，且居全球第3，僅次於瑞士、挪威。蘇貞昌還指出，台灣的民主防疫成為世界典範，國際對台灣的投資環境也更具信心，這都是未來台灣經濟發展的重要利基。蘇貞昌看法明顯與國安基金不退場理由很不同？

記得IMF在今年4月份曾下修台灣經濟成長率預測至-4%，當時央行總裁楊金龍就曾立即跳出來指出，IMF對台灣經濟預測未設有負責單位，難以掌握台灣受疫情影響及政府紓困振興方案真實情況，過度強調全球經濟衰退及貿易量萎縮對台灣經濟造成負面衝擊，且沒有掌握今年民間及政府投資的狀況，導致其對台灣經濟成長率預測過於悲觀。

國安基金管理委員會共有13位委員，由行政院副院長兼任主任委員，中央銀行總裁也是當然委員之一，這次例行委員會決定國安基金不退場，為何不見央行總裁楊金龍跳出來反對？為何沒有指出委員會似乎對於國際疫情及經濟對台灣影響看法過於悲觀呢？難不成楊金龍如今看法不同了？

國安基金可動用銀彈規模多達5,000億元，國安基金自2000年成立以來，至今總共進場6次護盤穩定台股，這次是第7次進場護盤，從3月19日拍版定案進場護盤至今，根據最新財報，至6月底，國安基金進場金額為7.6億元(歷次進場金額最少)，帳上未實現利益為1億8270萬元，並有股利收入204萬餘元，換算投報率約24%。

國安基金從3月進場護盤到現在，台股指數已從8,500多點上漲到12,000多點，日前指數更是一度衝12,273點，再創台股指數30年來新高，台股3月至今上漲逾4成，主要是受國際股市大漲及熱錢效應所致，國安基金持續護盤雖有定心丸效果，但台股近期在國際股市及新台幣匯率雙重力道牽引下，多頭氣勢相對強勁，後續資金活水仍值得期待，台股目前不缺題材，國安基金護盤意義不大。

國安基金自3月下旬宣布進場後投資金額低於10億元，第2季更是紋風不動留守場邊觀望，選擇暫不退場主要應是宣示意義為主，但似乎也是對著國外熱錢宣示，國安基金將持續護盤，台灣股市不會跌啦！ 結果將造成熱錢湧入台灣效應持續擴大？新台幣升值幅度已經是「亞幣之冠」，國安基金此舉無異是將新台幣推向更高峰，國安基金有考慮過台幣持續升值帶來的負面效應嗎？