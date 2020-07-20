【台灣偷拍事件】南投一民宿戶外廁所裝針孔　Cosplay攝影師涉「妨害秘密罪」

從嫌犯臉書近期PO文看來, 他常玩一款「明日方舟」網路遊戲 (臉書截圖) 從嫌犯臉書近期PO文看來, 他常玩一款「明日方舟」網路遊戲 (臉書截圖)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）Cosplay圈具知名度的一名男攝影師，疑在父母經營的南投縣某民宿戶外廁所，裝針孔攝影機偷拍，已知至少12人提告，警方持續擴大追查，全案依妨害秘密罪嫌偵辦，最快今天(20日) 函送法辦。

埔里鎮一家民宿驚傳偷拍案。中央社報導，臉書帳號「赤良野」的男子昨天(19日) 晚間發文，承認在民宿戶外廁所內安裝針孔攝影機「偷拍」，被發現後前往派出所接受警方詢問，全案以妨害秘密罪偵辦中，他對偷拍行為感到相當後悔，也對受害人感到抱歉。

男子表示，偷拍是他個人行為，

針孔位置也只有放置戶外廁所

這件事情與民宿無關

父親母親家人完全不知情 這對民宿的名聲已經產生很大的衝擊

請各位針對我本人

該接受的懲處我絕不逃避 這裡是我父母親一手打理準備養老的地方

請各位高抬貴手 不要攻擊民宿

對不起大家，對不起我的家人

在此致上最高的歉意

據了解，涉案男子是趁一群被害人參加活動時偷拍，東窗事發後，18日到派出所接受詢問，警方查扣攝影機等證物，查驗內容確實有偷拍影像，男子也承認「東西是我的」；初步有12名受害者提告，南投縣警察局埔里分局鯉潭派出所依妨害秘密罪嫌偵辦，犯嫌不算自首，全案最快今天函送南投地方檢察署。

偷拍者與經營民宿的父母今天(19日) 早上9點左右分別再度PO文道歉（如下圖) ，民宿業者表示，對於這事情感到非常遺憾，且對民宿人員行為感到很抱歉，未住宿的客人如果有疑慮，可退訂金。這名攝影師本人則強調:

除了戶外公廁，絕對沒有裝設其他地方 犯案人就我一人，家人都不知情......

儘管如此，許多網友紛紛留言表示，

「本來以為是攝影清流 沒想到居然是披著羊皮的狼～～～因為你個人私慾而牽連到民宿 甚至是被偷拍的人們」 「你已是有名氣的攝影師，能拍許多一般攝影拍不到的妹子，為何要用偷拍方式去糟蹋信任你的人？」

「挖賽你紅了 進報怨公社 你生意也不用做了！」、「早知如此 何必當初！」

從留言看來，戶外廁所是許多模特兒或遊客到民速拍照時換裝的地方。網友希望釐清他們心中的許多疑問，包括究竟何時開始偷拍，擔心有更多人受害。