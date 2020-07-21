〈時評〉民進黨政府應幫台灣正名

立法院臨時會進入最後階段，對於台灣正名的兩項提案， 民進黨團目前態度曖昧不明，但現階段是近年來最好的正名機會， 希望民進黨政府順水推舟，不要太過於瞻前顧後、畫地自限， 讓台灣一直處於進退維谷的關卡上。

從本屆立法院組成開始，有兩項關於台灣的正名案陸續提出。 一個是由時代力量黨團所提， 要求交通部應該積極推動短中長期的中華航空正名， 讓國際清楚識別台灣。

另一個是基進黨立委陳柏惟提出， 要求政府應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁的國名為「台灣 TAIWAN」新版護照，以提供民眾選擇使用原版或新版護照。

這兩項提案雖然是公決案，並非一般法律案， 但對行政部門仍具有一定程度的約束力。不過，到了本會期結束前， 民進黨團卻自己分別提出修正案版本。

華航部分， 民進黨團改為交通部應積極研強化華航的國際識別的政策， 以避免與中國航空公司混淆，並應確保台灣國家利益為前提， 強化華航台灣意象的國際辨識性等。護照方向， 則是為避免與中國混淆或被國際社會誤認， 行政部門應進一步提升護照的「台灣」、「TAIWAN」辨識度， 以維護國人尊嚴。

簡單來說，原本涉及正名台灣的提案，在民進黨團修正後， 馬上變成立場較溫和、態度更保守的改名案。 民進黨可能基於執政的現實考量，擔心引起國際社會的反彈， 才會退縮昔日既有的立場。

事實上，正名案在台灣已經推動20年， 在陳水扁執政時期一度達到高峰，後來因為美國關切而暫時停止。 但現在隔了10多年後，美中台情勢和世界局勢已經出現明顯變化， 民進黨必須抓緊這個契機，才能讓台灣站得更穩。

這次最大的不同點，是蔡英文總統拿到817萬票， 證明她主張台灣價值的論述，受到多數台灣人民的肯定， 如今進一步深化台灣民主，擦亮台灣的招牌， 民進黨政府千萬不到讓選民失望。

另一方面，立法院這兩項正名案的提出，都是因為武漢肺炎期間， 為避免台灣被誤認為中國，才會希望政府能積極正名， 台灣的防疫成果受到世各國讚賞；加上中共兩會通過港版國安法， 受到各界抵制之際，台灣若能藉由這些機會正名， 相信阻力會遠比其他時刻來得更少。