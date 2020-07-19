香港單日增武漢肺炎確診108例創新高　部分公務員將在家上班

截至19日凌晨0時，香港新增108起武漢肺炎病例，是香港爆發疫情以來，單日新增最高數字（中新社提供中央社） 截至19日凌晨0時，香港新增108起武漢肺炎病例，是香港爆發疫情以來，單日新增最高數字（中新社提供中央社）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)港媒報導，截至19日凌晨0時，香港新增108起武漢肺炎病例，是香港爆發疫情以來，單日新增最高數字。當中83例為本土個案。港府也宣布，部分公務員明天起在家上班。

綜合香港電台、香港01及明報報導。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天指出，香港本土個案中，有35例與先前的確診個案有關，45起感染源頭不明。確診者遍及各行業，包含3名計程車司機及1名在冷凍肉舖工作的人。

此外，張竹君也提到，「由於凌晨零時後錄得（記錄到）的個案太多」，需要時間處理資料，因此數字以截至凌晨0時計算。她也坦言，如按以往截至每天下午4時的計算方式，今天確診的數字「肯定更高」。

張竹君指出，新確診患者病毒含量高，相信傳染性也較高。部分個案曾與確診者短暫接觸，在可能沒戴口罩的期間，只有數分鐘都會感染。另外，有戴口罩的個案，估計可能因環境汙染而染疫。她坦言，相較3月份的疫情，這波疫情感覺上較嚴峻。

另外，香港行政長官林鄭月娥今天也在記者會上宣布，港府的非緊急及非必要服務將拉回「最緊水平」，停止大部分臨櫃服務，但不須臨櫃辦理的服務仍照常提供，相關措施預計推行至下週日（26日），政府委員會原定召開的會議及活動將全部取消。

但林鄭月娥也表示，仍有約6成公務員需上班，包含絕大部分的紀律部隊（執法機關）及抗疫人員。

此外，她也宣布，15日起執行的「禁止外食令」，從晚上6點到凌晨5點禁止餐廳內用的措施再延長一週。