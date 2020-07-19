臺灣文學新南向 陳長慶小說集出版越南文譯本

說明：新營國小學生張津逢（左）說新住民媽媽潘美后（右）以前經常滑手機，最近卻會在睡覺前陪他看《陳長慶短篇小說集》中越文本(翻攝自臺文館網站... 說明：新營國小學生張津逢（左）說新住民媽媽潘美后（右）以前經常滑手機，最近卻會在睡覺前陪他看《陳長慶短篇小說集》中越文本(翻攝自臺文館網站)

說明：陳長慶（中）文物捐贈臺文館（左至右）作家吳晟、臺文館前館長李瑞騰、陳益源、館長蘇碩斌一同合影(翻攝自臺文館網站) 說明：陳長慶（中）文物捐贈臺文館（左至右）作家吳晟、臺文館前館長李瑞騰、陳益源、館長蘇碩斌一同合影(翻攝自臺文館網站)

國立臺灣文學館典藏超過11萬件文物，7月18日(六)再添來自金門的珍貴館藏。金門睿友文學館長陳長慶將1973年創辦《金門文藝》的早期史料，以及所著《失去的春天》、《秋蓮》等小說珍貴手稿捐贈臺文館，期許在文學中為金門風土民情留下完整紀錄。

陳長慶生於1946年，為金門碧山人，從事文學創作超過50年，創作文類包含詩、小說、散文，擅長以寫實筆法描寫金門風土民情。1973年與黃振良、林媽肴等同好創辦《金門文藝》，擔任發行人兼社長，1974至1995年專心經營長春書店，乃金門最重要的人文風景。

臺文館長蘇碩斌表示，除了感謝陳長慶慷慨捐贈，同日與國立成功大學中文系合辦《陳長慶短篇小說集》中越文本新書發表會。由臺灣陳益源、越南黎光長主編，行政院金馬聯合服務中心出版的《陳長慶短篇小說集》中越文本，不僅是臺灣文學走向世界的重要一步，且符合本館長期推動臺灣文學外譯之方針，更是「新南向政策」之具體實踐。

與胡志明市國家大學合作催生《陳長慶短篇小說集》翻譯成越南文的成大中文系陳益源特聘教授表示，收錄〈再見海南島 海南島再見〉、〈將軍與蓬萊米〉、〈人民公共客車〉、〈春桃〉、〈孫麻子〉和〈罔腰仔〉等六篇金門不同年代故事的《陳長慶短篇小說集》，去年11月在胡志明市推出越南文本，已得到多位越南文學評論家的熱烈迴響；今年7月在臺發行的中越文本，預料也將獲得臺灣與金門的越南新住民及其子女的普遍共鳴。

7月18日《陳長慶短篇小說集》中越文本臺南場新書發表會上，數十位臺灣各地的越南朋友出席，其中有教師、留學生，也有通譯、修女，還有許多越南新住民媽媽及其新二代子女在校長、老師的陪同下親臨會場，表達他們閱讀《陳長慶短篇小說集》的感受。此外，總統府資政吳晟、臺文館前館長鄭邦鎮和李瑞騰、臺大臺文所長黃美娥、以及旅臺金門鄉親代表等貴賓出席祝賀，十分熱鬧。

訊息來源：國立臺灣文學館

(新聞轉載自新住民全球新聞網)