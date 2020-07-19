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米粉牽線情 「新住民全球新聞網」邀新住民來逗陣

By  台灣英文新聞
2020/07/19 19:53
說明：新住民及新二代小朋友在梅花湖玩闖關遊戲實體活動邀新住民來宜蘭逗陣
說明：新住民及新二代參訪宜蘭在地米粉工廠
說明：新住民及新二代小朋友在梅花湖玩闖關遊戲

說明：新住民及新二代小朋友在梅花湖玩闖關遊戲實體活動邀新住民來宜蘭逗陣

說明：新住民及新二代參訪宜蘭在地米粉工廠

說明：新住民及新二代小朋友在梅花湖玩闖關遊戲

由內政部新住民發展基金補助，移民署建置的「新住民全球新聞網」及臉書粉絲團「Taiwan我來了」成立已經滿5年了，為了讓更多新住民朋友可以善用這個多語網站，移民署及網站維運團隊特別選在風光明媚的宜蘭辦理宣導活動，邀請新住民玩闖關遊戲，另外參訪米粉觀光工廠，體驗臺灣在地多元文化，活動共有來自中國、越南、印尼、南非、菲律賓、美國等約60位新住民熱情響應。

「新住民全球新聞網」是一個新住民相關新聞及資訊的整合平臺，提供中文、英文、越南文、印尼文、泰文等多國語版的文字、影音新聞、專題報導與各類生活及活動資訊，同時配合網站「Taiwan我來了」臉書粉絲團及Line官方帳號同步宣傳，讓新住民朋友除了中文外，也能用母語輕鬆了解國內、外重要時事及相關生活訊息，另可即時掌握政府重要政策與輔導措施。

本 (18) 日活動與宜蘭在地「宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會」共同舉辦，宜萱婦幼協會成立至今滿十年，始終致力於關懷婦幼權益、協助弱勢家庭、促進多元文化融合與家庭和諧，是宜蘭地區新住民的好朋友。活動上午在宜蘭梅花湖風景區舉辦闖關領好禮遊戲，讓新住民朋友在遊戲中更加認識網站功能，移民署宜蘭縣服務站主任簡聰洲也率同仁在遊戲中設攤同樂，宣導防制人口販運及防疫相關政策措施，讓新住民可以與在地服務站人員更親近，提升服務量能。

為了讓新住民體驗臺灣在地多元文化，活動下午安排參觀米粉觀光工廠，認識米粉製作過程，另外有DIY彩繪米粉的親子活動，讓新住民加深親子間的互動，參與活動的新住民紛紛表示，這裡可以體驗到臺灣歷史風味又能跟孩子一起動手做DIY，有學習意義又充滿樂趣。

移民署長邱豐光表示，新住民母國文化隨著婚姻、移民等方式進入臺灣，讓我國社會呈現多元文化型態。移民署除了提供各類移民輔導及照顧服務措施外，為了讓新住民族群在臺能獲取更多與自身相關的新聞、政府政策措施及生活等資訊，同時也讓國人更加瞭解新住民及其母國文化，特別向新住民發展基金申請補助，建置「新住民全球新聞網」這個專屬於新住民的整合性新聞及資訊平臺，服務新住民便於閱聽各類訊息，新住民朋友們可以多加使用。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)
新住民全球新聞網
內政部移民署
Taiwan我來了

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