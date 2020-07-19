台灣日本海報設計展「希望的形狀」來點正能量　鄭麗君、滅火器、唐鳳書寫民主自由

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 「HOPE 希望的形狀＿台日圖文設計展」特展邀集多達 32 組台日設計師，透過海報設計匯聚關於「希望」與「自由」 的正面能量與提醒，自即日起展至10/4止。

「HOPE」由選選研設計團隊與日本 NIBUNNO 於 2015 年共同發起，分別於 2018、2019 年於日本東京、台灣台南進行展出。有感圖像沒有國界， 明信片可以漂洋過海、傳達祝福， 集結台日設計師們思考視覺設計如何為災害的發生盡一份力， 以美學集結大眾力量，為受難者重建希望。



2020 年開始至今，國際間疫情、災難、社會抗爭事件頻傳， 而在全球氛圍較為動盪之時，台灣似乎有幸能於疫情中找到新窗口。 森³ sunsun-museum 望能在此刻台灣社會相對有餘裕時，集結設計/創作能量一同思考「 設計與社會的連結」，於今年接力主辦「HOPE 希望的形狀＿台日圖文設計展」，由格子設計王耀邦、旅日設計師林唯哲策展。



森³ 特展「HOPE 希望的形狀＿台日圖文設計展」集結台日設計師創作(圖/台灣英文新聞)

展中除了邀集多達 32 組優異台日設計師，希冀透過海報設計匯聚關於「希望」與「自由」 的正面能量與提醒，並邀集 16 位跨域創作者以文字為載體執筆書寫、詮釋希望，呼應展中主題將 HOPE 接力傳遞。參展藝術家包含，軍司匡寛、高谷廉、方序中、徐世賢、聶永真等。



此外，隱藏於美術館之中的第二展區 森³ BAR 此刻則成為革命前夕的神祕聚會所，展出由台灣平面設計師葉忠宜主導的「彼岸花」海報創作展。 在這裡可以寧靜啜飲一口展期專屬的「HOPE」咖啡， 並參與一場由物外設計策劃的 Share HOPE 書寫計畫，在這個時刻，練習從身體裡長出一些什麼。

詳情請前往森³臉書查詢



展場照片(圖/台灣英文新聞)



展場照片(圖/台灣英文新聞)



展場照片(圖/台灣英文新聞)