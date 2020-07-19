傳香港返台灣確診武漢肺炎病例桃機趴趴走　指揮中心駁斥

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）19日在台北舉行記者會，宣布台灣新增1例武漢肺炎境外移入病例(圖/中央社) 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）19日在台北舉行記者會，宣布台灣新增1例武漢肺炎境外移入病例(圖/中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣19日新增1例武漢肺炎自香港境外移入個案，媒體報導個案入境後在桃機趴趴走。中央流行疫情指揮中心駁斥此消息，強調個案曾拿東西給國泰櫃檯，全程僅40秒，雙方均戴口罩。

中央流行疫情指揮中心下午2時緊急召開記者會，宣布新增1例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例。

指揮中心發言人莊人祥說，個案是長期在香港工作的40多歲台灣男性，7月15日在香港出現乾咳、喉嚨痛症狀，但並未就醫，17日回台探親時主動告知有不適症狀，立即安排採檢並送至集中檢疫所隔離，今天確診。

莊人祥說，此個案在機上座位為73K，同班機前後兩排旅客已列為居家隔離對象，另掌握到個案還有19名未入境的同班機機組員以及2名在香港同住的家人，將通知香港。

媒體報導，此個案未接受居家檢疫，甚至拜訪桃園機場國泰航空辦公室、在美食街逗留等，四處趴趴走。

莊人祥說，據了解，此個案2018年以前曾在台灣的國泰航空工作，後來轉往香港其他公司工作。

莊人祥指出，此個案在機場採檢後，確實有在徵得防疫人員同意的情況下，交付物品給國泰航空櫃檯人員，整個過程約40秒，並沒有過夜，也沒到辦公室，雙方都有戴口罩，且依照規定做採檢完一定要洗手，交付物品前一定有洗手，駁斥趴趴走傳聞。