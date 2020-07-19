台灣「動滋券」7/20起登記　依身分證末碼採單雙號分流方式

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）繼藝fun券和農遊券後，由體育署推出的「動滋券」即將於7月20日起至26日登記，未免大量人潮湧入網站造成系統當機，登記方式將依身分證末碼採單雙號分流，28日公開抽籤，抽中者將以Email和簡訊通知。

整理包／7/20開放登記台灣「動滋券」 可購買運動用品和觀賽

整理包／台灣人都可以免費領！「藝Fun券」、「動滋券」和「農遊券」領取時間一次揭曉

由體育署加碼提撥運動發展基金新台幣20億元，推出限量400萬份的500元「動滋券」，將於20日至26日開放民眾至「動滋網」登記姓名、身分證或居留證字號、Email及手機號碼取得抽籤資格，28日下午抽籤。

民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，也可以搭配三倍券使用，詳細店家資訊可至「動滋網」搜尋有參與本案之店家。

體育署強調，在「動滋券」相關設計機制上，採先登記後抽籤方式，只要是中華民國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，中籤者即可獲得500元電子抵用券；而在業者部分，只要是符合運動產業發展條例第四條的業者皆可上「動滋網」登錄參與。

登記規則：

身分證末碼為單數(1、3、5、7、9)可於7/20(一)、7/22(三)、7/24(五)登記。

身分證末碼為雙數(0、2、4、6、8)可於7/21(二)、7/23(四)、7/25(六)登記。

7/26(日)當天單雙數皆可登記。

抽籤結果公布方式：

預定於109年7月28日下午3時30分在律師公證下辦理公開抽籤，抽中者將以Email和簡訊通知，抽中資訊開放民眾上「動滋網」查詢。

使用規則：

動滋券是線上電子錢包，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，抵用不限次數，不足額須自付差額，於109年8月1日10時起開始使用，12月31日前抵用完畢為止。