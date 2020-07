台灣兩廳院夏日爵士派對集結10組團體　金曲入圍靈魂女聲9m88嗨翻台北

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「兩廳院夏日爵士派對」集結10組團體、3檔售票演出、4場周邊活動,甫入圍金曲獎的靈魂女聲9m88也將現場演出,活動將從8月12日開跑。

2020「兩廳院夏日爵士派對」視覺同樣由去年的設計團隊白輻射影像再度操刀,為品牌注入生活感,與兩廳院團隊一同激盪提出「Life is Jazz」作為品牌主軸,今年再以「Life is Jazz, Play it Now」—— 生活即爵士,忠於當下的即興生活態度來規劃。

白輻射表示,今年的視覺透過粗獷隨興的版畫風格勾勒出爵士人演奏的即興情境,打破國家級單位盛邀大師級樂手的距離感,讓調性更貼近生活。透過一系列的視覺和宣傳片,期盼在後疫情時代,自由的爵士精神可以接觸更多愛樂人士。



主視覺(圖/白輻射)

2020年策展主題致敬開創咆哮曲風的薩克斯風大師查理・帕克,Bebop曲風的一大特色是其中穿插許多半音形成的線性感受,因此主視覺上將標準字以線性流動的方式進行排版,詮釋查理・帕克不安於成規、勇於突破的即興風格。

白輻射影像創意總監洪鈺堂透露,在發想的過程裡,觀察到夏日爵士是兩廳院四大系列節慶中屬性相對強調即興、面向大眾的,除了透過設計提升活動的藝術節核心印象,反映出夏日爵士的定位轉變之外,並提出「Life is Jazz」品牌定調,將爵士音樂融入到生活之中,成為未來夏日爵士系列節目針對一般觀眾的溝通主軸。



宣傳影片(圖/白輻射)

宣傳影片同樣以「Play it Now」為核心,將場景建立在活力蒸發的炎炎夏日,一隻蚊子在即將被雜誌打死之際,看著Summer Jazz的封面,陷入一場爵士派對的幻想而感受到活著的美好。洪鈺堂表示:「生活的即興不在我們的掌握之中,但所有的Now、所有的當下,都是我們可以把握的。既然廢在家失去的都是人生,不如到夏日爵士派對,讓今年的咆哮爵士喚醒熱到發暈的腦袋。」

今年夏日爵士將從8月12日開跑,一路延續到9月13日,由策展人魏廣晧、徐崇育策畫三大主題,共集結10組團體、3檔售票演出、4場周邊活動等。

其中,夏日爵士最熱鬧的藝文廣場戶外派對活動,除了有兩廳院爵士營的菁英樂手們的兩廳院爵士音樂營菁英大樂團之外,知名樂手小白老師率領的李守信與國會大樂團將以拉丁爵士混搭原民風,更有擄獲眾人的靈魂女聲9m88加入,將在8月22日於藝文廣場,舉辦萬人朝聖夏日爵士戶外派對熱情再現。

購票請洽兩廳院售票網,詳情請前往夏日爵士視覺饗宴查詢。