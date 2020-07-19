迷你寧鼻噴劑藥瓶瑕疵　台灣食藥署：4萬瓶即起回收

食藥署今天宣布，健保年用量約2萬瓶的尿崩症用藥「迷你寧鼻腔噴霧劑」，因藥瓶瑕疵影響藥物濃度，全台4萬多瓶將回收下架，呼籲正在用藥的民眾停藥，回診與醫師討論調整用藥。

衛生福利部食品藥物管理署近日接獲藥品不良品警訊，一款進口藥品「迷你寧鼻腔噴霧劑 10 ug/dose」（衛署藥輸字第021874號），因藥瓶和泵浦間緊密度不足，藥品溶液恐揮發，影響藥物濃度，因此啟動回收作業。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨今天接受記者電話聯訪時表示，這款藥是處方藥，須經醫師診斷並開立處方後才可使用，主要用於治療尿崩症，一般醫師會先使用口服藥物，若治療效果不好才可能改用鼻噴劑，健保每年用量約2萬多瓶。

黃琴喨指出，經調查，該藥品是斯洛維尼亞藥廠旗下產品，生產地為德國，國內藥證持有業者為輝凌藥品股份有限公司，這次預計將回收14批、約4萬多瓶，依規定8月初須下架完畢。

回收批號包括：P11328F、P11328M、P11328V、P12162H、P15641L、P15641M、P16790N、P16790T、P17633V、R12631N、R12631T、R14347K、R14347N、S10152L。

黃琴喨呼籲，民眾若正在使用符合上述批號藥品，應立即停用，並回診和醫師討論調整用藥，這款藥品下架後，仍有同成分、不同劑型藥品可替代，沒有缺藥問題。