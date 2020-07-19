中台灣藝術博覽會首日銷售突破1300萬　　大雋藝術代理當代藝術家林俊彬神速完售

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020台中藝術博覽會(以下簡稱台中藝博)開幕首日總銷售額已破1300萬，本次展會最快完售的藝術家為首次參展的大雋藝術推出林俊彬。

台中藝博7月16日於台中日月千禧酒店7-11樓盛大開幕，本屆以「空間向度 • 雕塑賞遊」為主題，呈現60家來自台灣與國際的優質畫廊，吸引了眾多民眾前來觀展。

台中藝博新聞稿表示，首日開幕貴賓預展吸引逾2000位貴賓、藏家、媒體親臨，開幕記者會更匯集超過400位人次，現場也出現許多熟悉的面孔，包括立法院蔡其昌副院長、文化部蕭宗煌政務次長、臺中市政府令狐榮達副市長及各方長官貴賓都來到展會巡賞與支持。

台中藝博在預展表現斐然，眾多畫廊紛紛傳出捷報，截至16日下午5點為止，總銷售額已破1300萬，並成功售出總計124件作品，可謂報復性的消費；來自東京並首次參加台中藝博的Gallery Iriya於開幕數小時內銷售即100萬金額，藝星藝術中心開展就銷售了超過20件作品，洛德藝術也開出紅盤，銷售超過14件作品。

藝術家方面，首次參展的大雋藝術推出林俊彬的作品在預展時幾乎完售，是本次展會最快完售的藝術家；而大雋藝術亦銷售了王曉勃單件200萬以上的作品，銷售總額已破400萬。

同樣是首次參展的采采畫廊與人文遠雄展覽館也在開展首日就傳出銷售佳績；臺中當地的藝時代畫廊推出高孝午的作品，由一位名車車主收藏，單件即破100萬銷售額。

策略聯盟也陸續傳出好消息，藝術新聲截至統計共售出了6件作品，中山獎則售出了3件總價約18萬的作品，臺藝新人獎則銷售了近7成的作品，對青年藝術家來說，是很大的支持與鼓勵。

2020年台中藝博，延續了雕塑風格博覽會的品牌訴求，並同時發表重要史料：《臺灣畫廊 • 產業史年表》，在貴賓預展首日就洬入報復性觀展人潮及消費金額，誠摯邀請廣大的藝術愛好者，一同參與這場盛夏藝術盛會。

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