第二梯次台灣「農遊券」抽籤結果今揭曉　限時60天內抵用完畢

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）農委會表示，第2梯次農遊券已在昨晚登記截止，今（19）日中午12時已從中抽出335萬份，中獎機率高達9成6，系統已陸續透過手機簡訊發送「取票連結」給得主，明（20）日中午起民眾也可自行上網查詢中獎名單。

農委會9日起到開放持身分證的國人及居留證的外配到農業易遊網登記農遊券，14日、19日進行2梯次抽籤，共將抽出500萬份農遊券得主，每份價值新台幣250元，超過2000家農業場域可用。

農委會原規劃2梯次要各抽出250萬份農遊券，但首波僅165萬份，因此第2波將併計首波未登記額滿的份數，將抽出335萬份。

農委會輔導處統計，從9日開放登記至18日深夜截止，兩梯次人數總計512.7萬，扣除首波登記165萬份，第2波預計將從約347萬登記者中抽出335萬份，中獎機率高達9成6。

農委會表示，農遊券第2梯次已於今天中午12時抽籤， 系統於12時30分起透過手機簡訊發送「取票連結」給農遊券幸運得主，民眾預計最晚在今天深夜11時59分前會收到，如果一直沒收到簡訊通知，明（20）日中午農遊券網站也會開放查詢網頁，民眾可自行上網確認。

農委會提醒，得主需在收到手機簡訊通知日起60天內抵用完畢，可於合作業者場域消費抵用門票或各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手等，限一次抵用完畢，無法分次抵用，且不可兌換現金或找零。