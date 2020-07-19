台北兒童藝術節三大主題免費活動　舞台劇、洗手舞、手搖管風琴音樂會中山堂登場

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020台北兒童藝術節在台北市中山堂廣場首度推出「藝術樂園」，7月18日至8月2日，連續三個週末，帶來不同主題的免費活動，分別是「樂在不一樣」、「ＷＯＷ！動起來」及「音樂劇搖擺」，讓藝術融入玩樂與生活之中。

親子一同樂在不一樣



極光打擊樂團(圖/主辦單位)

藝術樂園首週以「樂在不一樣」 （Enjoy the Difference）為題，希望用音樂傳達平權理念，肯定每一個人獨特的價值，18日日特別邀請全國第一支跨障別的打擊樂團「極光打擊樂團」，帶來精采的《極光的奇幻旅程》，樂團由自閉症、小臉症、智能障礙、聽覺障礙、視覺障礙、小兒麻痺等多重障別所組成，讓來自不同個體的眼、耳、手、腳協調分工，共同合奏，帶領大家聽見希望！

今日晚間七時三十分，中山堂廣場的主舞台將由台灣第一個視障阿卡貝拉樂團「蝦米視障人聲樂團」帶來《蝦米ㄔㄤˋ台灣》，樂團由八位視障者所組成，希望表達在音樂的世界裡，不論是什麼身份，人人都有樂在其中的自由，希望唱出無限希望與愛的動力。

享受超乎想像的藝術夏天

除了主舞台的節目，今日還有許多豐富的演出。中山堂光復廳由夾腳拖劇團上演《暗mi-moo》，取材改編自繪本故事，描述住在地底的Amomo，從來沒有見過陽光，直到有一天，Amomo不小心離開地底，看見太陽，並且把「光」帶回地底。本劇以台語說故事、用光影互動，劇團將魔幻寫實的世界搬上舞台，讓孩子從故事中親近母語，傳承戲劇與台灣文化。

Bill街頭演奏會《德國手搖管風琴演奏》融合馬戲團與玩偶，以逗趣幽默的表演方式呈現，過程中還能同時欣賞德國手搖管風琴優美的古典音樂。「小綠人」帶來《Greenman Show》，以搞笑結合時事、默劇結合街舞，再加上有趣的雜耍，呈現與觀眾互動的動感表演。



Bill街頭演奏會(圖/主辦單位)

此外，因應疫情帶來的影響，特別委託C MUSICAL創作《Wash your Hands-給孩子的洗手舞》，透過音樂、舞蹈與肢體律動，讓大小朋友一起洗手，共同恢復美好的日常。

歡迎親子一同前往台北市中山堂，參與藝術樂園，讓藝術融入玩樂之中，給大小朋友一場場與藝術相遇的美好夏日體驗！



給孩子的洗手舞(圖/主辦單位)



給孩子的洗手舞(圖/主辦單位)

台灣笙演奏家李俐錦與其團隊帶來《超級茉莉喔2.0》，將傳統樂器笙結合西方樂器大提琴、鋼琴、古典吉他以及手指樂器（電聲），翻轉大眾對國樂的想像，帶領親子享受音樂，同時也理解、包容世界的多元與多樣。

台灣街頭藝術文化發展協會帶來《街頭藝人出來了！》，共計4組藝術家，於中山堂廣場帶來演出。「巴奇先生」《水桶互動秀》，以即興內容與觀眾互動，從玩的概念出發，加入生活中的各種聲音與節奏的變化。《足上舞伶》楊立微利用靈巧雙足，隨著音樂旋律，將許多物品旋轉於雙腳之上，讓觀眾見識到雙腳的超群技藝。

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