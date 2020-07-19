全球武漢肺炎疫情發燒　單日新增近26萬人連2日創單日新高

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）18日通報指出，過去24小時全球各地新增25萬9848人確診感染武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），連續第2天創單日新高。

根據WHO每日通報，18日新增最多染疫來自美國、巴西、印度和南非，這4個國家新增確診數分別為7萬1484例、4萬5403例、3萬4884例，以及1萬3373例。

18日全球新增7360人染疫不治，則是自5月10日以來的單日最高紀錄。7月平均每日4800人病故，較6月的平均每日4600人不治略微攀升。

印度於17日成為境內染疫人數突破100萬大關的全球第3個國家，僅次於美國和巴西。流行病學家表示，印度可能還要幾個月以後才會達到疫情高峰。

巴西境內累計確診人數於16日跨越200萬關卡，染疫人數不到一個月就倍增，每日新增將近4萬人確診。染疫人數排名全球第一的美國，境內累計逾370萬人感染。

而歐洲重災區之一的西班牙，繼17日全國新增628例確診個案，18日又有逾150起群聚感染，當局立即敦促巴塞隆納400萬居民待在家中。

法新社報導，巴塞隆納是歐洲最多人造訪的觀光城市之一，它實際上又重新封城。

近來疫情同樣失控的日本18日新增664例確診病例，是5月25日全面解除「緊急事態宣言」以來，單日新增最多確診病例的紀錄。

664例中東京就佔了290例，其中有超過158例感染源不明；日本東京確診人數自全面解除「緊急事態宣言」後持續趨增，本月幾乎一直是三位數。

此外，大阪府18日新增86例確診病例，同樣也是解除緊急事態宣言以來單日新增最多確診病例的紀錄。京都府、愛知縣各新增25例，都創新高。

根據路透社統計，全球累計確診人數於17日突破1400萬大關，標誌著疫情虐全球的另一里程碑，新型冠狀病毒在7個月內已造成將近60萬人喪命。