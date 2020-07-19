中台灣台中市長盧秀燕稱中火最大污染源 台電：誤判數值

台中市長盧秀燕接受媒體採訪，稱中火是最大污染源。台電表示，台中電廠10部機組都是合格、合理、合法的機組，並拿出正確數據，提醒盧秀燕誤判數值，會讓改善空品事倍功半。

台中市長盧秀燕接受媒體訪問，提到近期台中火力發電廠的爭議。台電今天晚間發布新聞稿回應，台電一直支持、配合地方政府的環保措施，願意提供更清晰的數據與說明回應質疑。

盧秀燕提到，中火是台中境內最大的單一污染源，占比達14.5%。台電表示，火力發電確實有空污排放，但依據環保署的調查研究結果，發電業對PM2.5的影響只占5.4%，擔憂誤判數值、找錯目標，改善空品會事倍功半。

至於盧秀燕質疑台電備轉容量率在10%以上，還要加開中火機組，更認為有浪費1/10的電力。台電表示，台中電廠10部機組都是合格、合理、合法的機組，希望全部都處在能夠啟動狀態，但這並不代表會火力全開，而是希望增加調度彈性。

台電表示，會選擇調校狀況最好的機組上線，視用電需求和空品狀況，在夏天非空污季最多運轉9部機組，秋冬空污季最多7部的控管下機動環保調度，並強調電是「即用即發」，沒有浪費問題，維持備轉容量在一定比例，也是為了因應機組故障，或是用電量飆升的必要作法。

台電表示，近年來台電穩健減煤的步調逐漸加快，2014年中火使用1839萬噸的煤，2019年已經減到1264萬噸，自主減煤近600萬噸，因此空污排放量已從4萬多噸降到2萬噸以下，今年更會限制燃煤用量不超過1260萬噸。

台電強調，一向支持配合地方政府減少空污的施政方向，從前台中市長林佳龍任內研議制定條例過程，到目前都保持同樣態度。但不能在台中電廠已依條例要求擬定完整計畫，依序執行機組空污設備改善過程中，未經協商公告等程序，就逕自以誤繕等理由，改變原本的期程標準。

台電也提到，未來台中電廠將興建2部燃氣機組，屆時將有4部燃煤機組轉為備用，希望台中市政府能給予台電合理的時間與空間。